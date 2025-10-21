Chồng Giả Tịnh Văn bị bắt

Thêm nhiều nghệ sĩ Đài Loan, trong đó có Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm bị bắt giữ vì có liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo Ettoday, vòng điều tra thứ 3 về vụ án đào ngũ của nghệ sĩ Đài Loan bắt đầu vào tháng 10, với việc bắt giữ và truy tố Tu Kiệt Khải, 42 tuổi (chồng của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn) cùng nhiều người khác. Cơ quan chức năng bắt giữ 10 người, trong đó có 5 nghệ sĩ liên quan đến vụ án.

Tu Kiệt Khải nhập ngũ ngày 12/5/2016, ở tuổi 33 và được điều động đến Cục Dân chính Thành phố Tân Bắc để thực hiện nghĩa vụ thay thế. Trong thời gian phục vụ, anh giữ chức "người phát ngôn phòng chống ma túy". Nam diễn viên làm việc tại đây 5 tháng rồi được xuất ngũ sớm do vợ anh, Giả Tịnh Văn mang thai.

Trần Bách Lâm (ảnh trái) và Tu Kiệt Khải bị bắt giữ vào sáng 21/10. Ảnh: 8world.

Ngoài ra, một số diễn viên nổi tiếng khác, trong đó có tài tử Trần Bách Lâm cũng bị bắt giữ và thẩm vấn. Đây không phải lần đầu tiên Trần Bách Lâm vướng ồn ào liên quan đến vấn đề nhập ngũ. Năm 2011, nam diễn viên đã vướng nghi vấn trốn nhập ngũ. Tuy nhiên, thời điểm đó, Trần Bách Lâm cho biết anh bị hen suyễn nên được miễn nghĩa vụ quân sự và nhấn mạnh "đó không phải điều đáng tự hào".

Vào tháng 8, Vương Đại Lục khi đang bị điều tra việc trốn nhập ngũ đã lộ video ghi lại cảnh nói chuyện với một người bạn. Trong đoạn hội thoại, Vương Đại Lục nói "sẽ hỏi Trần Bách Lâm về chuyện này". Video vô tình khiến nam diễn viên họ Trần bị lôi kéo vào vụ việc. Khi đó, Trần Bách Lâm trả lời thông qua người quản lý: "Tôi không hiểu tại sao tên tôi lại bị nhắc đến và tôi không có bình luận gì".

Tháng 6, tờ PTS đưa tin 24 nghệ sĩ, bao gồm Vương Đại Lục, bị truy tố vì làm giả giấy tờ y tế để trốn nghĩa vụ quân sự. Công tố viên trưởng cho biết các bị cáo, bao gồm nghi phạm chính – một tay súng họ Trần, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về tội phạm nghĩa vụ quân sự và Bộ luật Hình sự vì làm giả giấy tờ y tế để trốn nhập ngũ. Một bị cáo khác bị truy tố riêng vì đồng lõa ghi chép tài liệu giả mạo.

Theo điều tra, từ 2016 đến tháng 1/2025, Trần đã cầm đầu đường dây giúp 24 lính nghĩa vụ, bao gồm nhiều nghệ sĩ như Vương Đại Lục, Huang Poshih, Daniel Chen, Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7), Trần Linh Cửu, William Liêu Dật Sâm, Tiểu Hổ, Teddy Trần Hướng Hi, Đại Căn... làm giả giấy chứng nhận y tế.

Trần lợi dụng bệnh tăng huyết áp, hướng dẫn các lính nghĩa vụ nín thở hoặc sử dụng thiết bị để làm sai lệch kết quả xét nghiệm, từ đó xin hoãn nhập ngũ với lý do sức khỏe. Đường dây này thu lợi bất chính 1,12 triệu USD (7,63 triệu NDT), theo ETtoday.