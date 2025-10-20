Bạn gái Liên Bỉnh Phát gây chú ý

Liên Bỉnh Phát trở về TP.HCM sau khi giành giải Kim Chung, bạn gái Ngọc Kayla mang theo hoa tới đón và chúc mừng nam diễn viên.

Liên Bỉnh Phát vừa trở về Việt Nam sau khi nhận giải thưởng lớn tại Đài Loan (Trung Quốc). Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nam diễn viên được người hâm mộ chào đón. Đặc biệt, Ngọc Kayla - bạn gái của Liên Bỉnh Phát - cũng mang hoa tới đón người yêu. Họ có khoảng 6 năm bên nhau.

Vừa qua, Liên Bỉnh Phát trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở giải Kim Chung. Anh chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (mảng phim truyền hình dài tập) nhờ vai diễn trong phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương).

Ngọc Kayla tới đón Liên Bỉnh Phát về nước. Ảnh: Chú bé Bỉnh.

Trên sân khấu nhận giải, Liên Bỉnh Phát bày tỏ sự xúc động và bất ngờ. Nam diễn viên chia sẻ: "Giây phút này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất biết ơn giải thưởng Kim Chung vì sự công nhận của BTC. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi chia sẻ giải thưởng này với toàn thể gia đình Bác sĩ tha hương. Cảm ơn tất cả đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn giáo viên ngôn ngữ và phiên dịch viên của tôi, mọi người đã giúp tôi rất nhiều". Anh đặc biệt cảm ơn người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả nước ngoài.

Tại giải Kim Chung lần thứ 60, bộ phim Bác sĩ tha hương được giới chuyên môn đánh giá cao với 15 trong tổng số 27 đề cử. Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ Phạm Văn Ninh. Anh tới Đài Loan để chăm sóc mẹ rồi trở thành lao động nhập cư bất hợp pháp. Tại đây, anh phải chật vật kiếm sống rồi vô tình gặp gỡ bác sĩ gốc Hoa Trịnh Uyển Bình (Trương Quân Ninh đảm nhận).

Ban giám khảo giải thưởng Kim Chung khen ngợi diễn xuất của Liên Bỉnh Phát, mô tả đây là bức chân dung gần như hoàn hảo về những đấu tranh của nhân vật, với từng biểu cảm đều cuốn hút khán giả.