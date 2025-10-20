Sở VHTT Hà Nội: 'Bài hát của Jack chưa được kiểm duyệt'

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, danh sách bài hát mà BTC sự kiện Moonlit Childhood gửi lên Sở để kiểm duyệt không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện Moonlit Childhood (diễn ra ngày 16/10) gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.

Bài nhạc của Jack gây tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, bài hát mới chưa được đặt tên do Jack trình bày trong đêm nhạc 16/10 tại Hà Nội gây tranh cãi. Lý do là trong bài nhạc, Jack có ngôn từ được nhận xét là gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích là phản cảm.

Trong khi nhiều người công kích Jack vì ca từ kể trên, cũng có khán giả bênh vực rằng câu hát của nam ca sĩ là “lào gì cũng tôi” nên không phản cảm. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, câu từ mà Jack sử dụng không có nghĩa, rõ ràng được biến tấu từ câu nói nhạy cảm trên mạng xã hội, gây hiểu lầm cho người nghe.

Sáng 20/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, NTK Thạch Linh, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho biết trong bản xướng âm, câu từ bài nhạc là “Lào gì cũng tôi” chứ không phải nội dung như khán giả đã lan truyền trên mạng. NTK nói sự kiện đã được kiểm duyệt và khán giả đang hiểu nhầm câu từ trong bài nhạc của Jack.

Về phía Jack, sau khi vấp chỉ trích, anh giữ im lặng. Fanpage của nam ca sĩ vẫn chia sẻ màn trình diễn ca khúc trên.