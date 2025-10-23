Lý do dàn sao vắng mặt ở lễ cưới Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Tiệc cưới tối 22/10 của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương chỉ có họ hàng, hai bên gia đình tham gia mà không xuất hiện hoa, á hậu nào.

Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào Lễ cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị.

Tối 22/10, tiệc cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải đã diễn ra tại quê nhà chú rể là Quảng Trị. Sáng cùng ngày, hai người cử hành nghi thức rước dâu ở nhà riêng của cô dâu tại Thanh Hóa.

Cả hai buổi lễ không có sự hiện diện của bất kỳ đồng nghiệp nào của Đỗ Thị Hà. Trước đó, các hoa hậu, á hậu gồm Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư... có mặt trong dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà vào lễ ăn hỏi hôm 16/10.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà hạnh phúc trong tiệc cưới tại Quảng Trị tối 22/10. Ảnh: Lê Chí Linh.

Buổi lễ tại Thanh Hóa và Quảng Trị hôm 22/10 chỉ có sự tham gia của họ hàng, bạn bè cũng như các đối tác kinh doanh của gia đình cô dâu, chú rể.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương còn tổ chức thêm một tiệc cưới tại Hà Nội vào 9/11. Theo thông tin, nàng hậu sẽ mời các đồng nghiệp trong showbiz tham gia buổi tiệc này. Đó là lý do dàn sao nổi tiếng không góp mặt trong tiệc cưới tối 22/10.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm yêu nhau nhưng không công khai chuyện tình cảm. Ngày 16/10, họ tổ chức ăn hỏi tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Tới tối 22/10, tiệc cưới diễn ra. Tại Quảng Trị, nhà chú rể dành một tuần để chuẩn bị cho rạp cưới.

Rạp cưới được dựng bên bờ sông Nhật Lệ với sức chứa lên tới hàng nghìn người. Không gian tiệc cưới ngập tràn hoa tươi và các loại cây khác nhau. Thiết kế rạp hình mái vòm với tông màu trắng làm chủ đạo.

Trong buổi lễ, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Chú rể Nguyễn Viết Vương đáp: “Cảm ơn em, người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu. Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước”.

Khoảnh khắc trao nhẫn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Trong tiệc cưới diễn ra tối 22/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng cắt bánh, trao nhẫn... trước sự chúc phúc của họ hàng 2 bên cũng như quan khách.