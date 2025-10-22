Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải nói lời yêu Đỗ Thị Hà

"Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về", Đỗ Thị Hà nhắn nhủ chú rể Nguyễn Viết Vương trong tiệc cưới.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - đã chính thức nên duyên vợ chồng qua đám cưới tại Quảng Trị, quê nhà chú rể, vào tối 22/10.

Trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên cùng hàng nghìn quan khách, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Hình ảnh trong tiệc cưới của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương. Ảnh: Lê Chí Linh.

Chú rể Nguyễn Viết Vương đáp: “Cảm ơn em, người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu. Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước”.

Sáng cùng ngày, cặp đôi hoàn tất nghi thức cưới truyền thống tại nhà riêng cô dâu ở Thanh Hóa. Trong khoảnh khắc chuẩn bị theo chồng, người đẹp không kìm được nước mắt khi nghe lời căn dặn từ cha mẹ.

Tại tiệc cưới tối cùng ngày bên bờ sông Nhật Lệ, Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong chiếc váy cưới dáng cổ điển, với phần tùng xòe rộng và thân trên cúp ngực tinh tế. Cô được cha dắt tay lên sân khấu, trao cho chú rể kèm theo lời chúc trăm năm hạnh phúc.

Buổi tiệc do gia đình nhà trai chuẩn bị kỹ lưỡng từ một tuần trước, với thiết kế ấn tượng dạng mái vòm và quy mô lớn bên sông Nhật Lệ. Trong buổi tiệc, nhà chú rể đãi quan khách 8 món ăn, gồm cá hồi áp chảo sốt chanh dây, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen…

