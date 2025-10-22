Tiệc cưới hoành tráng của Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Sau 2 năm yêu nhau kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chính thức về một nhà sau lễ cưới diễn ra tại Quảng Trị (nhà chú rể) vào tối 22/10. Sáng cùng ngày, cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức cưới tại nhà của Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa. Trong giây phút chuẩn bị về nhà chồng, Đỗ Thị Hà bật khóc khi lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ.

Với tiệc cưới diễn ra tối 22/10 bên bờ sông Nhật Lệ, Đỗ Thị Hà mặc 2 mẫu váy cưới. Một trong số đó phom dáng truyền thống với tùng xòe lớn cùng thân trên cúp ngực. Người đẹp được cha dắt lên sân khấu, trao tay cho chú rể với lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc từ đấng sinh thành. Khoảnh khắc này khiến Đỗ Thị Hà một lần nữa xúc động rơi nước mắt.

Tiệc cưới được gia đình nhà trai chuẩn bị từ cách đây một tuần với thiết kế độc đáo, hoành tráng bên bờ sông Nhật Lệ. Rạp cưới dáng hình vòm với tông màu chủ đạo là xanh - trắng. Tiệc cưới có sức chứa hàng nghìn khách mời. Địa điểm tổ chức buổi lễ còn được trang trí hàng nghìn bông cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng cùng rất nhiều cây xanh, các loại thông lớn, nhỏ khác nhau.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách. Cả hai có khoảng 2 năm yêu đương kín tiếng trước khi về chung một nhà.

Khoảnh khắc lãng mạn của cô dâu, chú rể. Trước giờ buổi lễ diễn ra, mưa lớn khiến rạp cưới bị ảnh hưởng, công tác chuẩn bị cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, khách mời vẫn có mặt đông đủ để chúc mừng đôi uyên ương và gia đình hai bên.

Trước đó, khoảnh khắc Đỗ Thị Hà được mẹ chồng chăm sóc, giúp nâng váy cưới gây chú ý trên mạng xã hội. Trong khi đó, ở lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương bày tỏ biết ơn gia đình cô dâu khi đã đồng ý gả con gái.

