Cù Thị Trà gợi cảm

  • Thứ tư, 22/10/2025 20:45 (GMT+7)
  • 20:45 22/10/2025

Loạt ảnh mới của Cù Thị Trà trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên vốn chuộng phong cách thời trang gợi cảm.

Mới đây, diễn viên Cù Thị Trà chia sẻ hình ảnh mới gợi cảm. Trong loạt ảnh, Cù Thị Trà mặc váy 2 dây, thiết kế nữ tính, quyến rũ với chất liệu lụa mềm mại. Nhiều khán giả và đồng nghiệp như diễn viên Quang Anh, Minh Thu, Lương Thu Trang… để lại bình luận khen ngợi. Loạt ảnh cũng giúp nữ diễn viên thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Cù Thị Trà sinh năm 1999, vừa bước sang tuổi 26 cách đây ít ngày. Trong những năm gần đây, Cù Thị Trà có bước tiến trong sự nghiệp và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt.

Cu Thi Tra anh 1Cu Thi Tra anh 2

Hình ảnh mới của Cù Thị Trà. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Cù Thị Trà còn có vai diễn trong phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao có sự tham gia của Hoàng Hà, Duy Khánh và ngôi sao Hàn Quốc Lee Kwang Soo. Tiếc là vai diễn của cô chưa nhiều đất diễn để có thể tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng. Tác phẩm này cũng không đạt được doanh thu tốt như mong đợi dù dàn diễn viên tích cực tham gia các buổi cinetour.

Trước khi bước vào lĩnh vực diễn xuất, Cù Thị Trà từng học ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và thử sức với công việc người mẫu ảnh. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ năm 2021 và nhận được sự chú ý qua các vai diễn trên truyền hình VTV.

Cu Thi Tra anh 3Cu Thi Tra anh 4

Phong cách đời thường của Cù Thị Trà.

Một số dự án giúp Cù Thị Trà được khán giả biết tới nhiều hơn có thể kể tới Những nẻo đường gần xa, Dịu dàng màu nắng, Chúng ta của 8 năm sau… Trong đó, Những nẻo đường gần xa là dự án đầu tiên, Cù Thị Trà đảm nhận vai chính. Tại đây, cô đóng cặp với bạn diễn hơn 18 tuổi là Việt Anh.

