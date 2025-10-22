Diễn viên Hàn lừa bán người cho tổ chức tội phạm Campuchia

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một người mẫu, diễn viên Hàn Quốc mới đây bị phát hiện hành vi lừa bán người sang Campuchia với giá 5 triệu won.

Tờ Dong-A Ilbo đưa tin, một người mẫu kiêm diễn viên (tạm gọi là A) đã bị phát hiện là kẻ chuyên tìm phụ nữ Hàn Quốc để cung cấp cho một tổ chức tội phạm Campuchia. Theo tờ Dong-A Ilbo, A lấy lý do cần người phiên dịch tiếng Nhật và lừa một phụ nữ ngoài 30 tuổi (tạm gọi là B), đến Phnom Penh, Campuchia vào tháng 4/2024 rồi bán cô cho tổ chức tội phạm với giá 5 triệu won.

Sau khi đến Phnom Penh, B bị dụ dỗ đến một căn hộ trên bãi biển Sihanoukville. Tại đây, cô bị 3 người đàn ông tấn công và bị tịch thu điện thoại di động cùng hộ chiếu.

Một người mẫu, diễn viên lừa bán người sang Campuchia. Ảnh: Yonhap News.

B bị tổ chức này giam giữ trong một tháng, bị ép tham gia các chương trình phát sóng dành cho người lớn và thậm chí bị hành hung khi số tiền cô kiếm được không đạt mục tiêu chúng đề ra.

Sau khi đến Campuchia, B đã gửi ảnh xác minh cho gia đình. Khi thấy con gái mất liên lạc, gia đình đã nỗ lực tìm kiếm. Sau đó, B may mắn được giải cứu nhờ sự giúp đỡ của gia đình và cư dân Hàn Quốc tại địa phương.

Tuy nhiên, B khi làm việc với cơ quan chức năng cho biết khi bị giam giữ cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phòng bên cạnh nên cho rằng có nạn nhân khác ở gần đó.

Theo truyền thông Hàn Quốc, A được biết đến là một diễn viên phụ kiêm người mẫu. Cô là gương mặt khá quen thuộc và có thể tìm thấy thông tin của người này trên các trang web, cổng thông tin trong nước.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc kiểm toán tại chỗ của quốc hội tại Campuchia vào 22/10 liên quan đến các vụ bắt cóc và giam giữ nhắm vào người Hàn Quốc xảy ra trong các mạng lưới tội phạm Campuchia.