Park Bom ngày càng bất ổn

Park Bom mới đây tuyên bố kiện Yang Hyun Suk với số tiền gây khó hiểu. Tuy nhiên, công ty quản lý của nữ ca sĩ sau đó khẳng định lá đơn chưa được nộp.

Ngày 23/10, tờ Spotvnews đưa tin công ty quản lý của Park Bom lên tiếng việc nữ ca sĩ này đâm đơn kiện Yang Hyun Suk. Công ty khẳng định vấn đề tài chính liên quan tới Park Bom và 2NE1 với YG Entertainment đã được xử lý rõ ràng. Trong khi đó, đơn kiện gây xôn xao mạng xã hội do Park Bom đăng tải vào tối 22/10 thực tế chưa được nộp.

Công ty cũng cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ với người hâm mộ: "Park Bom sẽ tạm dừng mọi hoạt động và tập trung điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy hồi phục sức khỏe".

Công ty quản lý phủ nhận việc Park Bom kiện Yang Hyun Suk. Ảnh: MoneyS.

Tối 22/10, thông qua trang cá nhân, Park Bom tuyên bố đã đệ đơn khởi kiện Yang Hyun Suk - nhà sản xuất điều hành của công ty giải trí YG Entertainment. Lý do nữ ca sĩ đưa ra là ông Yang đã không chi trả thu nhập cho Park Bom đúng như thỏa thuận trong thời gian cô hoạt động cùng 2NE1. Park Bom còn đưa ra con số gây khó hiểu là 1002003004006007001000034 '64272e nghìn tỷ won.

Thời gian qua, Park Bom liên tục lộ dấu hiệu bất ổn. Điều gây tranh cãi nhiều nhất là việc nữ ca sĩ này nhiều lần nhắc tới Lee Min Ho, thậm chí gọi anh là chồng. Hành động của Park Bom làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò nhưng công ty quản lý của Lee Min Ho phủ nhận.