Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng, liên quan tới màn trình diễn phản cảm tại một chương trình gần đây.

Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo về quyết định xử phạt Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), liên quan tới việc biểu diễn ca khúc có ca từ phản cảm tại chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng tại Hà Nội.

"Ngày 07/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack), với lỗi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Phạt tiền: 55 triệu đồng; xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 09 tháng (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1491/QĐ-XPHC ngày 07/11/2025)", Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.

Trước đó, dư luận bức xúc với tiết mục biểu diễn của Jack tại chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng, tổ chức hôm 16/10.

Ngày 20/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East báo cáo về sự việc.

Jack anh 1

Jack bị xử phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng. Ảnh: FBNV.

Ngày 21/10, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND phường Bạch Mai làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy: Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Về phía Jack, ca sĩ này thông báo tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn, bao gồm cả liveshow “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại Hạ Long.

Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp đã có thời gian làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hoá sau những ồn ào gần đây. “Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo”, Jack chia sẻ.

