Thái Hòa sau phim trăm tỷ

  • Thứ ba, 24/2/2026 17:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau thành công của "Tử chiến trên không", Thái Hòa tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim về chủ đề lừa đảo từ thiện.

Hôm 24/2, dự án điện ảnh Anh Hùng gây chú ý khi tung poster và trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện xoay quanh lừa đảo từ thiện - chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận năm qua. Dự án đánh dấu màn tái xuất của Thái Hòa, sau phim trăm tỷ Tử chiến trên không gây sốt phòng vé hồi tháng 9 năm ngoái.

Thái Hòa vào vai tài xế taxi tên Hùng, có hai cô con gái là Hân đang tuổi dậy thì và My mắc bệnh hiểm nghèo. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, nhân vật bất ngờ bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ, phải đối diện với búa rìu dư luận.

Thai Hoa anh 1

Thái Hòa vào vai một tài xế taxi. Ảnh: NSX.

Sau nhiều dự án phim ảnh ghi dấu ấn, Thái Hòa lần này xuất hiện trong một vai diễn có phần kiệm lời, nhiều nỗi trăn trở. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, do Võ Thạch Thảo đạo diễn.

Trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, Thái Hòa liên tiếp có phim ra rạp, có thể kể đến Con nhót mót chồng, Địa đạo, Tử chiến trên không... Các tác phẩm đều có doanh thu tốt, do đó mỗi lần tái xuất, tài tử nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2025, khi nhắc đến danh xưng ông hoàng phòng vé, Thái Hòa chia sẻ: "Danh xưng ông hoàng phòng vé là xưa người ta kêu tôi thôi. Giờ nhiều ông hoàng mới rồi. Tôi thấy cái danh xưng đó cũng “mệt” lắm. Tại vì mình cứ nghĩ phải ráng để làm được thế này, thế kia. Cái đó không tốt, không công bằng cho vai diễn. Vai diễn đâu cần ông hoàng nào đâu, chỉ cần mình sống trọn vẹn với nó là được. Mà cái danh xưng người ta kêu đi kêu lại, nhiều khi tôi cũng thấy khó chịu. Mà cái này, tôi đâu kiểm soát được.

Cái tôi cố gắng kiểm soát là diễn xuất của mình trong phim, làm sao để lột tả được trọn vẹn nhân vật theo những gì đạo diễn yêu cầu cũng như tôi tưởng tượng".

