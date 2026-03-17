Nữ diễn viên 'không có đối thủ'

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, Jessie Buckley (Hamnet) đã trở thành người phụ nữ Ireland đầu tiên giành tượng vàng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Thực tế, chiến thắng của diễn viên 36 được xem là điều hiển nhiên, khi cô áp đảo "đối thủ", càn quét hầu hết giải thưởng tiền Oscar quan trọng. Với chiếc tượng vàng, Jessie Buckley hoàn tất bộ sưu tập những giải thưởng diễn xuất danh giá, khép lại một mùa giải gần như hoàn hảo. Ảnh: Reuters.
Trên sân khấu Oscar, Jessie Buckley mang đến một bài phát biểu giàu cảm xúc. Nữ diễn viên cho biết con gái là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời, đồng thời gọi thiên chức làm mẹ là “sự hỗn độn tuyệt đẹp trong trái tim của những người phụ nữ”. Thông điệp này khiến khoảnh khắc nhận giải của Buckley trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm trao giải. Ảnh: Reuters.
Hamnet được cầm trịch bởi Chloé Zhao - đạo diễn nữ xuất sắc bậc nhất của điện ảnh đương đại. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Maggie O’Farrell, xoay quanh đời sống gia đình của William Shakespeare trước khi ông trở thành nhà soạn kịch nổi tiếng. Tác phẩm có kinh phí khoảng 30-35 triệu USD và thu gần 100 triệu USD trên toàn cầu. Hamnet cũng được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất năm 2025 và lọt vào danh sách rút gọn của Oscar. Ảnh: Focus Features.
Trong phim, Agnes được xây dựng như trung tâm cảm xúc của câu chuyện. Nhân vật là người phụ nữ có trực giác mạnh, gắn bó với thiên nhiên và dành phần lớn thời gian nuôi dạy các con tại Stratford khi chồng làm việc ở London. Bi kịch xảy ra khi cậu con trai Hamnet qua đời ở tuổi 11 vì dịch bệnh, khiến Agnes rơi vào trạng thái đau đớn và khủng hoảng kéo dài. Từ mất mát cá nhân của gia đình Shakespeare, bộ phim gợi mở cách bi kịch này trở thành nguồn cảm hứng cho vở kịch nổi tiếng Hamlet. Ảnh: Focus Features.
Màn trình diễn của Buckley được giới phê bình đánh giá là điểm nhấn nổi bật của tác phẩm. Nữ diễn viên thể hiện hành trình cảm xúc phức tạp của nhân vật, từ hạnh phúc gia đình đến linh cảm về tai họa, rồi sự sụp đổ khi mất con và trạng thái trống rỗng sau bi kịch. Diễn xuất của cô được nhận xét giàu cường độ cảm xúc nhưng vẫn tiết chế, tạo nên hình ảnh một người mẹ vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Ảnh: Shutterstock
Sinh năm 1989 tại Ireland, Jessie Buckley bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng của BBC, trước khi theo học diễn xuất. Trước khi bước lên đỉnh cao sự nghiệp với Hamnet, cô có quãng thời gian hoạt động trên sân khấu và truyền hình. Nữ diễn viên từng được đề cử BAFTA với vai chính trong Wild Rose (2018), và nhận đề cử Oscar Nữ phụ cho vai diễn trong The Lost Daughter (2021). Ảnh: Nathaniel Goldberg/Elle.
Khác với nhiều ngôi sao Hollywood, Jessie Buckley khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Năm 2023, cô kết hôn với Freddie Sorensen - một chuyên viên sức khỏe tâm thần và cựu nhà sản xuất truyền hình. Hai người hiện có một con gái. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Buckley cho biết tuổi trẻ từng trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý, bao gồm trầm cảm và rối loạn ăn uống, song nghệ thuật và âm nhạc đã giúp cô vượt qua. Ảnh: Nathaniel Goldberg/Elle.
Trên thảm đỏ, Jessie Buckley được nhận xét theo đuổi phong cách thanh lịch, cá tính. Nữ diễn viên thường lựa chọn các thiết kế mang hơi hướm nghệ thuật hoặc cổ điển từ những nhà mốt như Chanel, Dior hay Balenciaga. Tuy không theo đuổi hình ảnh gợi cảm thường thấy ở Hollywood, Buckley vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, thường xuyên lọt vào các danh sách mặc đẹp. Ảnh: PA Wire.
