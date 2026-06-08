Ca sĩ Đình Dũng trước khi ngừng diễn

Trong thông báo mới nhất, ca sĩ Nguyễn Đình Dũng chia sẻ việc ngừng diễn quán bar, vũ trường, phòng trà... Anh cho biết sức khỏe không cho phép để có thể thức khuya hoặc giao lưu, uống bia rượu như trước. "Đây là một quyết định tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Sẽ rất buồn vì không có nhiều dịp gặp gỡ khán giả nữa. Tôi xin cảm ơn các phòng trà, quán bar, club, những bầu show đã nhiều năm ưu ái để tôi có các buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương ủng hộ. Xin hẹn gặp quý vị ở những sân khấu khác phù hợp hơn", nam ca sĩ cho biết.

Trước khi đưa ra tuyên bố này, Đình Dũng là ca sĩ khá đắt show tại các tụ điểm nói trên. Vào ngày 13/6, anh sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Dòng chảy diễn ra tại Quảng trường Kim Long (Hải Phòng) cùng ca sĩ Phương Linh. Theo nam ca sĩ, với một số đêm nhạc đã có lịch trình từ trước, anh sẽ cố gắng hoàn thành và tạm ngừng sau đó. Vào tháng 1, Đình Dũng cũng có đêm nhạc đáng nhớ với ca sĩ Hoài Lâm.

Nam ca sĩ chạy show ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong những đêm nhạc, ngoài việc thể hiện các bản hit làm nên tên tuổi của anh nhiều năm qua, Đình Dũng cũng thường xuyên xuống sân khấu để giao lưu và trò chuyện với khán giả. Nam ca sĩ được yêu mến với chất giọng đặc biệt và phong cách giản dị, gần gũi.

"Sai lầm của anh, Tránh duyên, Tướng quân, Tình anh, Anh không tha thứ, Đế vương, Câu hẹn câu thề..." là những ca khúc của Đình Dũng được khán giả yêu thích. Các sáng tác của nam ca sĩ thường kết hợp pop đương đại và nhạc cụ dân tộc, mà theo như anh định nghĩa đó là "dòng nhạc cổ trang". Vào năm 2019, 2020, nhiều sản phẩm của Đình Dũng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong đó, Tránh duyên là ca khúc viral trên nhiều nền tảng và thu hút lượng xem, nghe lớn. Ca khúc mang màu sắc Á đông, hòa quyện giữa âm thanh nhạc cụ dân tộc và chất liệu hiện đại của dòng nhạc điện tử.

Có thời điểm, Đình Dũng được được ra so sánh với Jack vì cùng theo đuổi thể loại nhạc dân gian kết hợp điện tử. Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ chia sẻ: "Khác biệt lớn nhất là các ca khúc của Jack mang âm hưởng miền Tây, còn của tôi lại đậm chất miền Bắc".

Bên cạnh đó, anh cũng phát hành nhiều ca khúc thuộc thể loại pop ballad. Trong đó, Sai lầm của anh (phát hành năm 2020) đến nay ghi nhận 123 triệu lượt xem trên YouTube. Câu hát: "Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi" trở nên viral trên khắp các trang mạng xã hội. Song vài năm qua, Đình Dũng phát hành một số sản phẩm nhưng thành tích không như mong đợi.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.