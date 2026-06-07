Lời đáp từ Touliver

Touliver bất ngờ tung bản piano cover của "Bâng khuâng", vào đúng dịp cái tên của anh được nhắc tới nhiều xoay quanh Tóc Tiên.

“Bâng khuâng phiên bản piano. Sau 16 năm, giai điệu ấy vẫn biết đường tìm về”, Touliver nhắn nhủ bên dưới sản phẩm mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube của anh. Nam producer say sưa bên phím đàn, nét mặt không cảm xúc để tận hưởng âm nhạc. Bản piano cover Bâng khuâng của Touliver gợi lại ký ức cho nhiều khán giả, ở thời điểm mà phiên bản gốc qua giọng hát JustaTee từng gây sốt ở mọi nền tảng nghe nhạc.

Thủ lĩnh của SpaceSpeakers ra bản nhạc “suy” vào đúng thời điểm câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của anh bị nhắc lại những ngày gần đây. Xuất phát từ ca khúc Em của Binz và SOOBIN, vụ ly hôn của Touliver - Tóc Tiên được bàn tán trên mạng. Mới đây, Tóc Tiên tung MV Người còn thương em không với rất nhiều cảnh quay “khóa môi” ngọt ngào cùng bạn diễn.

Touliver tung bản piano cover của Bâng khuâng. Ảnh: @touliver.

Touliver không trực tiếp tham gia 2 MV Em và Người còn thương anh không, nhưng lại là cái tên tâm điểm được khán giả nhắc đến. Một số ý kiến để lại bên dưới sản phẩm Bâng khuâng cho rằng đây có thể là lời nhắn nhủ của Touliver. Bởi lẽ, phần lời của Bâng khuâng (bản gốc) cũng là câu chuyện đổ vỡ trong tình yêu.

Hơn 10 năm trước, những câu hát như: “Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng/Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng/Một giây anh bâng khuâng/Một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên”, làm nên thành công của bản hit này.

Bâng khuâng là một trong những cú bắt tay để đời giữa Touliver và JustaTee. Khi JustaTee còn hoạt động ở tổ đội Ladykillah, sau đó là thời đầu của SpaceSpeakers, bộ đôi thành “cặp bài trùng” trong giới underground. Bên cạnh Bâng khuâng, She Neva Knows là bản hit đình đám khác của Touliver và JustaTee, gần đây bất ngờ gây sốt trở lại, được đông đảo khán giả ca ngợi là âm nhạc đi trước thời đại.

Thời hoàng kim của Bâng khuâng, She Neva Knows cũng là lúc Touliver và JustaTee hoạt động tích cực nhất. Touliver đã định hình vai trò của một music producer quan trọng không kém ca sĩ và được phép đưa cái tên của mình lên nhan đề. Đó là sự đột phá mà thủ lĩnh SpaceSpeakers tạo ra trên thị trường giai đoạn 10-15 năm trước.

Gần đây, Touliver tung trở lại bản phối (beat) của loạt hit cũ như Nothing In Your Eyes. Sau gần 20 năm, âm nhạc của Touliver vẫn được đánh giá không lỗi thời so với xu hướng thị trường hiện tại.