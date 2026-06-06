Phim Việt không có một ngôi sao bị ngờ vực

Bộ phim mới nhất của Hùng Trần bị ngờ vực khi quy tụ một dàn diễn viên trẻ. Dù vậy, nam đạo diễn cho biết anh tự tin vào màn thể hiện của họ.

Chiều 5/6, buổi công chiếu phim Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Minh Thời, Ngọc Chi Bảo, Trần Kỳ Anh, Phụng Hoàng, Nguyễn Công Nương, Dũng Hà...

Tác phẩm của Hùng Trần thuộc thể loại kinh dị được thực hiện theo phong cách found footage (giả tài liệu). Khai thác câu chuyện nổi tiếng xoay quanh "con ma nhà họ Hứa", phim đưa khán giả bước vào hành trình khám phá căn biệt thự bỏ hoang bí ẩn. Câu chuyện theo chân nhóm streamer trẻ đột nhập vào vùng đất cấm để ghi hình và tìm lời giải cho những lời đồn rùng rợn tồn tại nhiều năm qua.

Đạo diễn và NSX Lầu chú Hỏa chia sẻ về dự án.

Tại buổi giao lưu sau công chiếu, nhà sản xuất Lee Jin Sung phản hồi về việc bộ phim bị cho là có nhiều nét giống Bệnh viện ma ám (Gonjiam: Haunted Asylum) của Hàn Quốc. Ông nói: "Hive Media Corp là đơn vị sản xuất Bệnh viện ma ám, cũng là đơn vị đồng hành sản xuất của Lầu chú Hỏa. Khi làm Lầu chú Hỏa, chúng tôi liên hệ Hive Media Corp để cùng phát triển, xin kinh nghiệm làm phim found footage. Họ rất tôn trọng chất liệu của Lầu chú Hỏa và đây là một phim hoàn toàn riêng biệt".

Bên cạnh đó, việc tác phẩm kinh dị quy tụ toàn gương mặt trẻ, nhiều diễn viên lần đầu đóng phim điện ảnh, cũng bị ngờ vực về tiềm năng thương mại khi ra rạp. Đạo diễn Hùng Trần cho biết khi quyết định chọn diễn viên vào dự án, anh luôn coi trọng diễn xuất và sự phù hợp đối với nhân vật.

"Số lượng follower của một ngôi sao cũng rất quan trọng đối với hoạt động marketing phim. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ cảm giác của khán giả trong rạp vẫn là điều quan trọng nhất. Và phần quan trọng để ảnh hưởng đến cảm xúc đó của khán giả, chính là diễn xuất. Mọi người ở đây đều xứng đáng được chọn và rất hợp vai", anh chia sẻ. Hùng Trần nói thêm các diễn viên đều thể hiện tốt trong quá trình tuyển chọn và có những tố chất phù hợp với nhân vật mà anh và ê-kíp tìm kiếm. Anh cũng tự tin vào sự thể hiện của dàn diễn viên trẻ trên phim.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ.

Lầu chú Hỏa phát hành giữa tháng 6, đối đầu với Madames Thanh Sắc đến từ đạo diễn Thắng Vũ. Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Dù ở dưới trướng của bà Sắc và từng bước trở thành vũ nữ đình đám Sài Gòn những năm 1960, nhưng Cầm Thanh luôn muốn nổi loạn. Từ đó, hai người phụ nữ bắt đầu cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.