PSY trước ngày sang Việt Nam

Giữa lùm xùm bị điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Y tế, PSY vẫn hoạt động tích cực. Chủ nhân bản hit "Gangnam Style" sắp sửa sang Việt Nam để tham dự đại nhạc hội.

Theo Chosun, PSY giữ động thái im lặng trước cáo buộc vi phạm Luật Y tế gây chấn động. Nam ca sĩ vẫn hoạt động mạng xã hội và đăng tải lịch trình hoạt động trong thời gian tới. Cụ thể, vào ngày 6 và 7/6, anh sẽ có mặt tại Hà Nội để tham gia đại nhạc hội diễn ra ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực quảng bá cho chuỗi tour diễn PSY Summer Swag 2026 Long Distance Run.

PSY vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực giữa lùm xùm. Ảnh: Chosun.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011, Summer Swag đã trở thành thương hiệu concert cá nhân mang tính biểu tượng nhất vào mùa hè của PSY. Năm nay, concert bắt đầu vào ngày 27/6 tại Sân vận động tổ hợp Uijeongbu. Sau đó, nam ca sĩ sẽ lần lượt đặt chân đến 8 tỉnh thành khác bao gồm Daegu, Incheon, Seoul Grand Park, Wonju, Suwon, Gwangju, Busan và Daejeon.

PSY mong khán giả gửi những hình ảnh chụp cùng cha để trình chiếu trên màn hình LED vào các đêm diễn. "Hãy gửi bất kỳ ảnh nào liên quan đến người cha, có thể là ảnh chụp cùng cha khi còn nhỏ hoặc hiện tại", phía nam ca sĩ chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 2/6, PSY đã bị chuyển hồ sơ để điều tra, với cáo buộc được kê đơn thuốc hướng thần từ xa và nhờ quản lý nhận thuốc thay. Cụ thể, ngày 2/6, Đồn Cảnh sát Seodaemun (Seoul) cho biết đã chuyển hồ sơ của tổng cộng 6 người, bao gồm PSY, một giáo sư thuộc bệnh viện đại học kê đơn thuốc và quản lý của nam ca sĩ, sang viện kiểm sát theo hình thức không tạm giam với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.

Ca sĩ bị nghi ngờ từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2025 đã được kê đơn hai loại thuốc hướng thần là Xanax và Stilnox tại một bệnh viện đại học ở Seoul, mà không trải qua quá trình khám trực tiếp, đồng thời nhờ quản lý nhận thuốc thay. Theo Luật Y tế hiện hành của Hàn Quốc, chỉ bác sĩ trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân mới được phép cấp đơn thuốc và người nhận đơn thuốc cũng phải là chính bệnh nhân đã được khám.