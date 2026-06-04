Con gái tỷ phú Elon Musk bỏ đi khi được hỏi về cha

Vivian Wilson gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện Desigual Vintage diễn ra tại Ibiza, Tây Ban Nha. Cô bỏ đi khi truyền thông hỏi về Elon Musk.

Theo Page Six, sự việc diễn ra tại một sự kiện thời trang của thương hiệu Desigual Vintage tổ chức ở Ibiza, Tây Ban Nha. Khi đang trò chuyện với phóng viên, Wilson (22 tuổi) bất ngờ nhận được câu hỏi: "Cha của cô là người tuyệt vời nhất đúng không?".

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Wilson tỏ ra ngỡ ngàng: "Ai cơ ạ? Xin lỗi?". Ngay sau khi phóng viên lặp lại câu hỏi, cô chỉ đáp lại ngắn gọn: "Được rồi" sau đó lập tức quay lưng bỏ đi, kết thúc cuộc phỏng vấn một cách chóng vánh.

Vivian Wilson nhiều lần chỉ trích Musk. Ảnh: Shutterstocks.

Phản ứng của Wilson gây bàn tán trên các nền tảng mạng. Hiện đoạn clip này hút hơn 3 triệu lượt xem trên X.

Vivian Wilson công khai là người chuyển giới vào năm 2020. Đến năm 2022, cô chính thức đệ đơn lên tòa án để thay đổi giới tính pháp lý, đồng thời loại bỏ họ "Musk" khỏi tên của mình để lấy họ mẹ. Trong hồ sơ tòa án khi đó, cô tuyên bố: "Tôi không còn muốn liên quan đến cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào".

Trên NBC News, Vivian Wilson cáo buộc cha ruột hoàn toàn vô trách nhiệm và bỏ rơi con cái từ nhỏ. "Ông ấy chẳng biết gì về tuổi thơ của tôi vì đơn giản là ông ấy chưa từng ở đó. Trong chút thời gian ít ỏi xuất hiện, ông ấy liên tục quấy rối và chỉ trích sự nữ tính, xu hướng tính dục của tôi", Wilson chia sẻ, đồng thời mô tả Musk là người "vô tâm" và "ái kỷ". Trên nền tảng Threads, cô nhấn mạnh: "Tôi muốn làm rõ rằng tôi là người từ mặt ông ấy, chứ không phải ngược lại".

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất trên tạp chí Cosmopolitan, Wilson mô tả việc lớn lên với tư cách là con của một trong những người giàu nhất hành tinh là một trải nghiệm "kỳ lạ và cô độc". Cô sớm nhận ra sự khác biệt trong thế giới quan của mình với gia đình khi chứng kiến những mảnh đời vô gia cư từ lúc còn nhỏ và cảm thấy đau lòng, dù khi đó bị người thân chế giễu là "kịch tính hóa vấn đề".

Vivian Wilson cùng người anh em sinh đôi Griffin sinh năm 2004, là con của Elon Musk với người vợ đầu tiên, nữ văn sĩ Justine Wilson. Tính đến nay, vị tỷ phú 54 tuổi này đã có tổng cộng 14 người con với nhiều đời vợ và bạn gái khác nhau.