Diễn viên 19 tuổi gây sốt toàn cầu

|
Chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi ra mắt trên Amazon Prime Video, Off Campus - bộ phim truyền hình lãng mạn dựa trên loạt tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả người Canada - Elle Kennedy, đã thu hút hơn 36 triệu người xem, trở thành series ra mắt được xem nhiều thứ ba trong lịch sử dịch vụ phát trực tuyến, vượt qua The Summer I Turned Pretty, theo Variety. Hannah Wells (Ella Bright) - sinh viên chuyên ngành nhạc cổ điển và Garrett Graham (Belmont Cameli) - đội trưởng đội khúc côn cầu của Đại học Briar, đã lên kế hoạch giả vờ hẹn hò để thu hút sự chú ý của Justin (Josh Heuston) - người mà Wells thầm yêu.
|
Thành công của bộ phim giúp tên tuổi của Ella Bright vang xa. Diễn xuất của nữ diễn viên 19 tuổi nhận đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Cô và nam chính Belmont Cameli tạo được "chemistry" cần thiết để thu hút sự yêu thích từ phía người xem.
|Chia sẻ về bạn diễn hơn tuổi, nữ diễn viên cho biết: "Mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng, thuận lợi ngay từ đầu. Chúng tôi là những người bạn rất tốt. Cả hai đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Đó chính là điều mà sự kết nối và tin tưởng tạo nên: một không gian an toàn để chúng tôi có thể bộc lộ cảm xúc thật với nhau", cô chia sẻ trên The Wrap.
Quá trình thử vai của Bright với Off Campus bắt đầu bằng một đoạn video tự quay, tiếp đó là hai buổi phỏng vấn qua Zoom, trước khi cô bay thẳng đến Los Angeles để tham gia một ngày thử thoại và tương tác với các diễn viên khác. Nhiều tuần sau đó, nữ diễn viên 19 tuổi hồi hộp chờ kết quả casting. Cuối cùng, cô nhận được lịch hẹn cho một buổi thử vai cuối cùng. Bright sau đó đã chính thức nhận được vai diễn. "Lúc đó, tôi chỉ biết khóc nức nở vì quá hạnh phúc", cô nhớ lại.
Sinh ra tại New York và lớn lên ở London, Bright đã bén duyên với nghệ thuật từ năm 8 tuổi. Bước đi này không hẳn là một định hướng sự nghiệp được tính toán từ trước, mà đúng hơn là một "giải pháp tình thế" cho gia đình cô lúc bấy giờ. "Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm và hay hét to lắm" cô chia sẻ với Variety.
|
Sau đó, cô dành phần lớn thời gian thời niên thiếu của mình để tham gia series phim thiếu nhi Anh Malory Towers - bộ phim lấy bối cảnh nước Anh sau Thế chiến thứ II tại một trường nội trú nữ sinh. Bright gia nhập đoàn phim từ năm 12 tuổi và gắn bó cho đến năm 18 tuổi. Khi bộ phim đóng máy, những cô bạn cùng cô trưởng thành trên màn ảnh cũng đã trở thành những người bạn tri kỷ ngoài đời thực. "Gần như ngày nào họ cũng tụ tập ở nhà tôi" cô nói. Với Bright, đó thực sự là một hành trình trưởng thành vô cùng đặc biệt.
|
Diễn viên trẻ hạn chế sử dụng mạng xã hội. Ngoài phim ảnh, cô thích xem những chương trình truyền hình thực tế. "Tôi cũng muốn góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế. Tôi cảm thấy điều đó sẽ rất thú vị nhưng không biết mình có phù hợp không", cô nói.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.