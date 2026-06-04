Diễn viên 19 tuổi gây sốt toàn cầu

Quá trình thử vai của Bright với Off Campus bắt đầu bằng một đoạn video tự quay, tiếp đó là hai buổi phỏng vấn qua Zoom, trước khi cô bay thẳng đến Los Angeles để tham gia một ngày thử thoại và tương tác với các diễn viên khác. Nhiều tuần sau đó, nữ diễn viên 19 tuổi hồi hộp chờ kết quả casting. Cuối cùng, cô nhận được lịch hẹn cho một buổi thử vai cuối cùng. Bright sau đó đã chính thức nhận được vai diễn. "Lúc đó, tôi chỉ biết khóc nức nở vì quá hạnh phúc", cô nhớ lại.