Sara Lưu mang song thai hai con gái

Dương Khắc Linh và Sara Lưu vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Nhạc sĩ cũng tiết lộ vợ mang song thai con gái.

Tối 2/6, Dương Khắc Linh và Sara Lưu cùng thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng sang trọng nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Hai vợ chồng diện trang phục đơn giản, nắm tay nhau tình tứ. Nhạc sĩ gửi những lời ngọt ngào tới vợ trong ngày quan trọng.

Anh bày tỏ: "Đã 7 năm ngày cưới và 8 năm chúng ta bên nhau rồi. Thời gian trôi thật nhanh đến mức đôi khi không thể tin được. Em đã cho anh những gì anh từng mong muốn. Giờ đây, chúng ta lại chuẩn bị chào đón thêm hai cô con gái đến với thế giới này. Anh thật sự không thể mong cầu điều gì hơn. Mỗi ngày bên em đều là một niềm hạnh phúc. Anh luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc đời đã cho anh gặp được em. Anh yêu em".

Sara Lưu và Dương Khắc Linh kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Trong thai kỳ, Sara Lưu giữ sức khỏe ổn định, vẻ ngoài rạng rỡ. Cô không quá nhiều thay đổi về vẻ ngoài, ngoại trừ vòng hai. Thời gian qua, vợ chồng ca sĩ cùng đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng. Sara Lưu vẫn duy trì việc tập luyện, chơi pickleball. Bên cạnh đó, vợ chồng cô cũng xuất hiện ở nhiều sự kiện.

Cả hai thông báo tin vui vào tháng 3. Dương Khắc Linh xúc động khi gia đình sắp sửa đón thêm hai thành viên mới. 6 năm trước, vợ nhạc sĩ mang thai song sinh hai bé trai là Gia Khang - Gia Khôi.

Anh chia sẻ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Sau nhiều năm, tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Trong khi đó, Sara Lưu chia sẻ cô hạnh phúc khi được chồng yêu thương, cưng chiều. Anh hỗ trợ cô trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Hai con trai của vợ chồng nhạc sĩ hiện theo học tại một trường quốc tế tại TP.HCM. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng anh đưa hai con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống và tăng cường trải nghiệm cho các bé. Cả hai thống nhất trong phương pháp dạy con.