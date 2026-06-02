Hình ảnh Kendall Jenner và bạn trai cao 1,96 m ở Nhật Bản

Vài tuần sau kỳ nghỉ ở Hawaii, Kendall Jenner và bạn trai tiếp tục hẹn hò lãng mạn tại Nhật Bản. Cả hai cùng thưởng thức những món ngon tại đây.

Theo People, mối quan hệ giữa Kendall Jenner và bạn trai cao 1,96 m đang tiến triển rất nhanh khi cặp sao liên tục có những chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau. Mới đây nhất, cả hai bị bắt gặp đang tận hưởng buổi tối lãng mạn tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ vài tuần sau kỳ nghỉ ngọt ngào ở Hawaii.

Cụ thể, tài khoản Instagram của nhà hàng mì nổi tiếng Udon Shin tại Tokyo đã đăng tải những hình ảnh của cặp đôi trong chuyến ghé thăm này. Trong ảnh, Kendall Jenner và nam diễn viên Saltburn diện đồ đen đồng điệu và cùng chụp ảnh kỷ niệm với những nhân viên ở nhà hàng.

Kendall Jenner và Jacob Elordi trong buổi đi ăn tại một nhà hàng ở Nhật Bản. Ảnh: Udon Shin Restaurant/Instagram.

"Cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi", đại diện nhà hàng chia sẻ trên trang cá nhân.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc chụp chung tại bàn ăn, Jacob Elordi tựa vào vai Kendall Jenner tình tứ.

Trước khi bay sang Nhật Bản, vào cuối tháng 5, cả hai cũng bị bắt gặp đi ăn tối và uống nước cùng vợ chồng Justin - Hailey Bieber tại Montecito, California. Theo nguồn tin từ DeuxMoi, nhóm bạn khoảng 12 người này đã cố gắng giữ sự kín đáo nhất có thể để tránh sự chú ý của paparazzi.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tạp chí People: "Họ đang trong giai đoạn tìm hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ này. Cả hai không muốn biến chuyện tình cảm thành tâm điểm bàn tán của công chúng nên thường ưu tiên dành thời gian cho nhau ở những không gian riêng tư".

Vào đầu tháng 5, TMZ cũng chụp được loạt ảnh cặp đôi đi lướt sóng và phơi nắng tại bãi biển Hawaii. Kendall Jenner khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini màu tím bên cạnh tài tử Euphoria cởi trần, để lộ hình thể săn chắc.

Dù liên tục lộ bằng chứng hẹn hò từ lễ hội âm nhạc Coachella (tháng 4) hay tiệc hậu Oscar của Vanity Fair (tháng 3), cả hai hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về tin đồn tình cảm.