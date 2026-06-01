Á hậu Thụy Vân rời Chuyển động 24h

Á hậu dừng lại hành trình với Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó. Thụy Vân mong khán giả tiếp tục theo dõi, ủng hộ cô ở chặng đường mới.

Sáng 1/6, MC Thụy Vân thông báo rời Chuyển động 24h sau 12 năm. Cô chia sẻ: "10/10/2014 là ngày đầu tiên Vân được lên sóng với Chuyển động 24h. Và ngày 28/5/2026 là ngày Vân chia tay với 'người bạn ấy' sau gần 12 năm gắn bó. 'Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h' là câu nói đại diện cho thanh xuân của chính tôi, là điều khán giả nhớ và biết đến mình. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân".

Thụy Vân nghỉ việc ở Chuyển động 24h. Ảnh: FBNV.

Nữ MC gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cùng cô trong suốt quãng thời gian làm nghề. Thụy Vân cũng bày tỏ sự tri ân tới lãnh đạo, những người bạn dẫn, biên tập viên và ê-kíp phía sau của chương trình Chuyển động 24h.

Thụy Vân hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả trong chặng đường mới.

Đi kèm bài đăng, Thụy Vân đăng tải loạt ảnh ghi lại hành trình đồng hành với Chuyển động 24h trong nhiều năm qua.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả mong Thụy Vân thuận lợi và thành công trên hành trình tiếp theo.

Thụy Vân đăng quang á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thay vì bước vào showbiz, Thụy Vân lựa chọn theo đuổi công việc của một MC, BTV tại Đài truyền hình Việt Nam.

Vào tháng 8/2020, khán giả truyền hình nhận ra sự vắng mặt của Thụy Vân trong các chương trình truyền hình cô từng đảm nhận trước đó. Nhiều thông tin cho rằng Thụy Vân có thể đã thôi theo đuổi công việc dẫn chương trình sau 13 năm gắn bó. Sau đó, cô lên tiếng phủ nhận. Thụy Vân chia sẻ: "Tôi vẫn làm ở VTV, vẫn tham gia tổ chức sản xuất bình thường. Cuộc sống của tôi vẫn ổn. Tôi không muốn nhắc nhiều tới những việc riêng của cá nhân".

Nhiều năm qua, Thụy Vân là gương mặt quen thuộc của Chuyển động 24h.