Cú tát vào Brad Pitt

Maddox đã nộp đơn xin đổi tên từ Maddox Jolie-Pitt thành Maddox Chivan Jolie. Trước đó, con trai cả của diễn viên cũng không sử dụng họ cha.

Theo Daily Mail, Maddox (24 tuổi) đã hoàn tất thủ tục pháp lý để loại bỏ "Pitt" ra khỏi tên của anh. Tên hợp pháp mới của anh là Maddox Chivan Jolie. Trong văn bản gửi tòa án, lý do được con cả nhà Jolie-Pitt đưa ra ngắn gọn là "nguyên nhân cá nhân".

Thực tế, động thái này đã được Maddox ngầm dự báo từ hồi tháng 2, khi tên của anh xuất hiện trong phần giới thiệu bộ phim Couture của Angelina Jolie với danh xưng duy nhất: Maddox Jolie. Trước đó một năm, trong dự án phim Maria (2024), anh vẫn sử dụng họ kép là Maddox Jolie-Pitt. Maddox được Angelina Jolie nhận nuôi tại Campuchia vào năm 2002 và Brad Pitt chính thức nhận làm con nuôi hợp pháp vào năm 2006.

Maddox không phải là người con duy nhất trong số 6 người con của cặp sao Hollywood tìm cách giữ khoảng cách với cha. Ngay khi bước sang tuổi 18 vào năm 2024, Shiloh - con gái ruột đầu lòng của cặp đôi - cũng đã đơn phương thực hiện các thủ tục pháp lý để bỏ họ Pitt.

Chia sẻ với tạp chí People, luật sư của Shiloh, ông Peter Levine, nhấn mạnh: "Shiloh đã đưa ra một quyết định độc lập và có ý nghĩa lớn sau những biến cố đau lòng". Nhiều nguồn tin cho rằng "biến cố" này chính là vụ xô xát chấn động trên chuyến bay tư nhân vào năm 2016, giọt nước tràn ly dẫn đến đơn ly hôn của Angelina Jolie.

Hai người con gái khác là Zahara và Vivienne cũng có động thái tương tự. Trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5, con gái nuôi Zahara đã xướng tên là "Zahara Marley Jolie". Trong khi đó, con gái út Vivienne cũng chỉ để tên "Vivienne Jolie" trên tài liệu giới thiệu vở kịch The Outsiders mà cô hợp tác sản xuất cùng mẹ.

Hiện tại, hai người con trai còn lại là Pax Thiên và Knox chưa có động thái pháp lý nào về việc đổi họ, nhưng các nguồn tin Hollywood khẳng định toàn bộ các con đều đã cắt đứt liên lạc với Brad Pitt.

Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu hẹn hò từ năm 2005, kết hôn năm 2014 và chính thức rạn nứt vào năm 2016. Dù Cục Quản lý Trẻ em và Gia đình Los Angeles đã khép lại cuộc điều tra vụ xô xát trên máy bay năm 2016 và kết luận Brad Pitt không có hành vi bạo hành, mối quan hệ giữa nam diễn viên cùng các con vẫn không thể cứu vãn. Sau đó là chuỗi 8 năm ròng rã theo đuổi các vụ kiện tụng giành quyền nuôi con và tranh chấp tài sản căng thẳng.

Trong bài phỏng vấn gần đây với The Hollywood Reporter, Angelina Jolie ẩn ý về thỏa thuận nuôi con hiện tại. Minh tinh cho biết cô bắt buộc phải ở lại Los Angeles cho đến khi cặp song sinh Vivienne và Knox tròn 18 tuổi.

"Tôi phải ở lại đây vì thủ tục ly hôn, nhưng ngay khi các con đủ 18 tuổi, tôi sẽ rời đi. Khi bạn có một gia đình lớn, điều bạn mong muốn nhất là sự riêng tư, hòa bình và an toàn cho các con", Angelina Jolie bộc bạch.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ kế hoạch tương lai sau khi hoàn toàn tự do: "Tôi sẽ dành phần lớn thời gian tại Campuchia và đi thăm các thành viên gia đình ở bất cứ nơi nào trên thế giới".