Diễn viên 'Emily in Paris' qua đời

Diễn viên Pierre Deny qua đời ở tuổi 69 sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Ông từng tham gia hai mùa của series "Emily in Paris".

Theo Page Six, Pierre Deny qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh xơ cứng teo cơ (ALS). Ông hưởng thọ 69 tuổi.

Thông qua trang cá nhân, con gái nam diễn viên chia sẻ tin buồn về sự ra đi của ông. "Chúng tôi rất đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha tôi - Pierre Deny. Ông đã qua đời sau khi chiến đấu với căn bệnh ALS đột ngột và nghiêm trọng", con gái của Pierre Deny cho biết.

Sự ra đi của nam diễn viên khiến người thân, đồng nghiệp tiếc thương. Diễn viên Luce Mouchel tưởng nhớ đồng nghiệp thân thiết. "Một thập kỷ ngắn ngủi bên nhau, lẽ ra không nên kết thúc quá nhanh và đột ngột như vậy. Tôi đang nghĩ về các con gái của ông và lòng dũng cảm phi thường của họ. Tôi nhớ về ông, về lần gặp nhau cuối cùng giữa chúng ta và đôi mắt lấp lánh của ông. Hãy yên nghỉ", bà viết trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Pháp Sylvie Vartan, người từng đóng cùng Deny trong vở kịch Ne Me Regardez Pas Comme Ca của Isabelle Margault năm 2015, đã viết trên Instagram: "Thật buồn khi nghe tin Pierre Deny qua đời. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng ông ấy trên sân khấu trong vở kịch của Isabelle Mergault. Ông ấy là một diễn viên hào phóng, người đàn ông nhạy cảm và hài hước. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của ông trong thời khắc đau buồn này".

Pierre Deny được biết đến khi tham gia hai mùa của series đình đám Emily in Paris trên Netflix. Ông đảm nhận vai Louis de Léon, Giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang JVMA.

Trước đó, nam diễn viên cũng được yêu mến khi góp mặt trong 500 tập phim truyền hình dài tập mang tên Demain nous appartient. Ngoài ra, Pierre Deny còn góp mặt trong các dự án truyền hình khác, có thể kể tới như Fabio Montale, Une femme d'honneur và Cinq soeurs.