Phan Đinh Tùng lên tiếng vụ tranh chấp ca khúc hơn 300 triệu view

Sáng 27/5, Phan Đinh Tùng tiếp tục lên tiếng về vụ việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với Khúc hát mừng sinh nhật và nhiều album của anh những năm qua. Trong bài đăng, nam ca sĩ trực tiếp nhắc đến tên một trung tâm sản xuất và phát hành băng đĩa nhạc lâu đời có trụ sở tại California, Mỹ - đơn vị được cho là đã xảy ra tranh chấp với anh trong quá trình xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ những sản phẩm nói trên.

Theo Phan Đinh Tùng, những năm qua, anh lựa chọn sự im lặng, thiện chí và đối thoại với mong muốn mọi việc có thể được giải quyết trong sự cảm thông, tôn trọng, tốt đẹp cho các bên. Bởi hơn ai hết, nam ca sĩ hiểu rằng phía sau những sản phẩm âm nhạc không chỉ là câu chuyện pháp lý hay thương mại, mà còn là tình nghĩa, ký ức, hành trình đồng hành cùng sự đóng góp của rất nhiều con người trong suốt những năm qua.

Nam ca sĩ nhắc đến tên đơn vị đã xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với Khúc hát mừng sinh nhật và nhiều album của anh những năm qua. Ảnh: FBNV.

"Việc Tùng lên tiếng hôm nay không xuất phát từ sự đối đầu hay mong muốn tạo thêm bất kỳ tổn thương nào cho bất kỳ ai, mà chỉ mong được bảo vệ những giá trị tinh thần, những thành quả lao động nghệ thuật cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của người nghệ sĩ theo đúng quy định pháp luật, trong tinh thần yêu thương, công bằng và sự thật", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ mong muốn sự việc sẽ được giải quyết trong sự thiện chí, công bằng, tôn trọng lẫn nhau và hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho những người có liên quan.

Trước đó, vào ngày 21/5, Phan Đinh Tùng thông báo về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với tên tuổi, sự nghiệp của anh trong nhiều năm qua.

Cụ thể, theo nam ca sĩ, anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album gồm: Hạt Nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen.

Nam ca sĩ nói thêm sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại với mong muốn tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên. Hiện tại, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nêu trên đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi thực hiện việc phân bổ cho chủ thể có quyền sở hữu hợp pháp", anh nói.