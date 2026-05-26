Tranh luận về Thanh Hằng

Nữ diễn viên tái xuất với "Mesdames Thanh Sắc" sau nhiều năm vắng bóng. Song Thanh Hằng bị nhận xét "già so với nhân vật".

Chiều 26/5, buổi showcase phim Mesdames Thanh Sắc diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành...

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà sản xuất công bố một số best-cut đầu tiên của dự án điện ảnh. Ở dự án này, Thanh Hằng đảm nhận vai Cầm Thanh - một vũ nữ sống bản năng, liều lĩnh và chịu nhiều đau khổ.

Thanh Hằng cho biết sau vài năm tạm rời điện ảnh, cô chỉ muốn quay trở lại khi tìm được một vai diễn thật sự khác biệt. "Cầm Thanh là cơ hội rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách vì cô ấy quá khác tôi ngoài đời. Với Cầm Thanh, cô ấy gần như không còn gì để mất, còn tôi có quá nhiều thứ phải lo nghĩ", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Thanh Hằng, điều khó nhất không nằm ở việc thay đổi ngoại hình mà là khiến khán giả tin và đồng cảm với nhân vật. Cô cho rằng việc "làm xấu" bản thân không phải sự hy sinh mà là cơ hội để người diễn viên được lột xác. "Trên sàn diễn thời trang tôi luôn phải chỉn chu, nhưng với điện ảnh, tôi không ngại xấu miễn sao phục vụ tốt nhất cho nhân vật", cô nói.

Ngoài vai trò diễn viên, Thanh Hằng còn là nhà đầu tư lớn cho dự án điện ảnh này. Cô không tiết lộ cụ thể về chi phí sản xuất song cho biết phim ngốn số tiền lớn, nhất là bối cảnh.

Trước những tranh luận về tạo hình có phần đứng tuổi trong teaser đầu tiên, Thanh Hằng giải thích phong cách trang điểm phụ nữ Sài Gòn ở thập niên 1960 vốn chuộng lớp nền lì, kẻ mắt đậm và tóc búi cao, khiến gương mặt trông già dặn hơn giai đoạn hiện đại. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh những hình ảnh khán giả nhìn thấy mới chỉ là "một lát cắt nhỏ" trong hành trình đầy biến động của Cầm Thanh.

"Teaser chỉ kéo dài khoảng 1 phút rưỡi nên mọi người rất khó hình dung câu chuyện như thế nào. Đây không phải là một show diễn hai tiếng đồng hồ. Cô ấy là một người vũ nữ, mà ở trong phim còn nhiều tình huống và hình ảnh khác nữa. Không phải tôi chỉ nhảy suốt trong phim. Phong cách trang điểm cho nhân vật cũng khiến tôi già đi 15-20 tuổi", Thanh Hằng chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, trong phim, cô thực hiện nhiều cảnh quay nặng về tâm lý. Song điều khiến Thanh Hằng ám ảnh nhất lại là những cảnh nóng. Nữ diễn viên cho biết: "Cảnh đó thật sự khủng khiếp không chỉ với tôi mà còn với bạn diễn. Khi nào nhà sản xuất cho phép, tôi sẽ kể kỹ hơn về hậu trường". Thanh Hằng tiết lộ đạo diễn Thắng Vũ từng gợi ý cô nên uống rượu vang trước khi thực hiện những cảnh quay này. Song Thanh Hằng từ chối vì "muốn giữ sự tỉnh táo khi đóng cảnh nóng".

Ngoài Thanh Hằng, sự xuất hiện của Lương Thế Thành ở dự án phim cũng gây chú ý. Trong Mesdames Thanh Sắc, anh vào vai Bá Dũng - người đàn ông đứng giữa một người vợ quyền lực và nhân tình xinh đẹp. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn mong muốn thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn gai góc hơn.

"Hơn 20 năm qua, khán giả quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế. Vì vậy hiện tại tôi rất khao khát những vai có nội tâm nặng hơn để bộc lộ khả năng diễn xuất", anh bày tỏ.

Trước đó, dự án vốn có tên ban đầu là Madames Thanh Sắc. Song gần đây, nhà sản xuất đổi tên thành Mesdames Thanh Sắc.

Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.