'Đại tiệc trăng máu 8' không còn bán được vé

  Thứ ba, 26/5/2026 10:59 (GMT+7)
Đến trưa 26/5, "Đại tiệc trăng máu 8" của Phan Gia Nhật Linh không còn bán được một vé. Bộ phim sắp rời rạp, doanh thu 33 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 chìm nghỉm trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nội địa. Tác phẩm hiện có 5 suất chiếu nhưng không còn bán nổi một vé, tính đến sáng 26/5. Bộ phim sắp rời rạp và doanh thu ghi nhận con số 33 tỷ đồng.

Với thành tích này, Đại tiệc trăng máu 8 sẽ gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Đây là điều đáng tiếc cho dự án điện ảnh của Phan Gia Nhật Linh. Bởi so với mặt bằng chung, phim được đánh giá có ý tưởng độc đáo và chất lượng tương đối tốt. Phim có cấu trúc kể chuyện lạ, nhiều mảng miếng hài giải trí, lại quy tụ dàn cameo đình đám của showbiz Việt như Charlie Nguyễn, Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa, Hứa Vỹ Văn hay Hồng Ánh...

Song ở chặng cuối, tác phẩm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi ồn ào của nữ chính Miu Lê khi cô vướng vào bê bối.

Trong khi đó, các dự án phim dịp lễ 30/4 -1/5 đến nay vẫn trụ rạp, có thể kể tới như Phí Phông, Anh Hùng, Heo năm móng, Trùm Sò. Một vài phim Việt khác vừa ra mắt như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Một thời ta đã yêu đều ảm đạm, không được khán giả đón nhận.

Những ngày gần đây, phòng vé chứng kiến sự thống lĩnh của loạt phim ngoại. Dẫn đầu bảng tổng sắp đang là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45). Bộ phim chạm mốc 100 tỷ đồng vào tối 25/5.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển thu hơn 100 tỷ đồng.

Tạm biệt Gohan, bộ phim tình cảm đến từ Thái Lan cũng có doanh thu ấn tượng, với hơn 31 tỷ đồng, đứng thứ hai phòng vé Việt.

Việc phim ngoại "nuốt chửng" phim Việt trong giai đoạn này là điều dễ hiểu, bởi mùa hè vốn là giai đoạn thấp điểm của phim Việt. Cục diện nói trên còn kéo dài trong những tháng tới đây.

