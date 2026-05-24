Lưu Thi Thi chụp ảnh trên đường phố Hà Nội

Theo Sina, Lưu Thi Thi có mặt ở Hà Nội để tham gia sự kiện giao lưu văn hóa. Nữ diễn viên diện sườn xám màu xanh đính đá cầu kỳ. Cô trang điểm nhẹ nhàng và chọn kiểu tóc búi cao, cài trâm. Mỹ nhân kết hợp thêm phụ kiện như hoa tai đồng điệu với trang phục. Lưu Thi Thi chia sẻ, giao lưu và ký tặng fan tại sự kiện.
Lưu Thi Thi nổi bật ở sự kiện. Ảnh: Sina.
Sau đó, cô lưu lại nhiều khoảnh khắc trên phố Đinh Lễ. Nữ diễn viên ôm bó hoa, tạo dáng trước ống kính.
Loạt ảnh của Lưu Thi Thi gây chú ý trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều khán giả khen vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã của cô.
Nữ diễn viên thu hút với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nền nã. Ảnh: Weibo.
Lưu Thi Thi được ca ngợi là mỹ nhân cổ trang với nhiều bộ phim nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Bộ bộ kinh tâm, Hiên Viên kiếm: Thiên chi ngân, Vi sư sắc sảo, Nữ y Minh phi truyện, Túy linh lung... Sự thành công của những bộ phim này đưa tên tuổi của Lưu Thi Thi trở thành nữ diễn viên 8X hot nhất tại Trung Quốc, nằm trong nhóm "tiểu hoa đán sau 85" có nhiều người hâm mộ nhất.
Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A được trả thù lao cao và có nhiều hợp đồng quảng cáo, thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng.
Song những năm gần đây, các phim của Lưu Thi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Năm ngoái, bộ phim Hoài thủy trúc đình (Tên cũ Hồ yêu tiểu hồng nương: Trúc Nghiệp) do Lưu Thi Thi, Trương Vân Long đóng chính lên sóng và bị phản ứng tiêu cực.
Trong đó, khả năng diễn xuất của cô đều bị đánh giá tệ. Nữ chính Đông Phương Hoài Trúc (do Lưu Thi Thi đóng) giữ vai trò quan trọng trong phim nhưng lại có màn thể hiện tệ khiến cho khán giả dần mất hứng thú theo dõi.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.