Lưu Thi Thi chụp ảnh trên đường phố Hà Nội

Nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội. Cô diện sườn xám, lưu lại nhiều khoảnh khắc trên đường phố.

Theo Sina, Lưu Thi Thi có mặt ở Hà Nội để tham gia sự kiện giao lưu văn hóa. Nữ diễn viên diện sườn xám màu xanh đính đá cầu kỳ. Cô trang điểm nhẹ nhàng và chọn kiểu tóc búi cao, cài trâm. Mỹ nhân kết hợp thêm phụ kiện như hoa tai đồng điệu với trang phục. Lưu Thi Thi chia sẻ, giao lưu và ký tặng fan tại sự kiện.

Lưu Thi Thi nổi bật ở sự kiện. Ảnh: Sina.

Sau đó, cô lưu lại nhiều khoảnh khắc trên phố Đinh Lễ. Nữ diễn viên ôm bó hoa, tạo dáng trước ống kính.

Loạt ảnh của Lưu Thi Thi gây chú ý trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều khán giả khen vẻ đẹp nhẹ nhàng, nền nã của cô.

Nữ diễn viên thu hút với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nền nã. Ảnh: Weibo.

Lưu Thi Thi được ca ngợi là mỹ nhân cổ trang với nhiều bộ phim nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Bộ bộ kinh tâm, Hiên Viên kiếm: Thiên chi ngân, Vi sư sắc sảo, Nữ y Minh phi truyện, Túy linh lung... Sự thành công của những bộ phim này đưa tên tuổi của Lưu Thi Thi trở thành nữ diễn viên 8X hot nhất tại Trung Quốc, nằm trong nhóm "tiểu hoa đán sau 85" có nhiều người hâm mộ nhất.

Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A được trả thù lao cao và có nhiều hợp đồng quảng cáo, thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng.

Song những năm gần đây, các phim của Lưu Thi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Năm ngoái, bộ phim Hoài thủy trúc đình (Tên cũ Hồ yêu tiểu hồng nương: Trúc Nghiệp) do Lưu Thi Thi, Trương Vân Long đóng chính lên sóng và bị phản ứng tiêu cực.

Trong đó, khả năng diễn xuất của cô đều bị đánh giá tệ. Nữ chính Đông Phương Hoài Trúc (do Lưu Thi Thi đóng) giữ vai trò quan trọng trong phim nhưng lại có màn thể hiện tệ khiến cho khán giả dần mất hứng thú theo dõi.