Cuộc sống nữ diễn viên rời Running Man

Theo Nate, xuất hiện trong một chương trình mới đây, nữ diễn viên Jeon So Min chia sẻ về công việc, cuộc sống. Đáng chú ý, diễn viên kể sau khi rời chương trình Running Man bản Hàn, cô gặp khó khăn về tài chính. Có thời điểm, nữ diễn viên phải đi bán cà phê của người quen.

"Tôi lo lắng vì đột nhiên phải dừng lại một chương trình đã gắn bó với mình trong một thời gian dài. Tôi cũng bị ảnh hưởng về tài chính. Vì thế, thay vì chỉ ở nhà, tôi muốn làm điều gì đó có ích hơn. Tôi đã chọn làm việc ở một quán cà phê", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nhớ lại khi làm việc ở quán cà phê của người quen, cô được yêu cầu không đội mũ hay đeo khẩu trang.

Jeon So Min kể từng đi bán cà phê sau khi rời Running Man. Ảnh: Starship.

"Vì khách hàng sẽ không nhận ra tôi nếu khuôn mặt bị che khuất. Một người bạn lớn tuổi đã thuê tôi để giúp quảng bá cửa hàng của anh ấy", cô kể.

Cũng trong chương trình, Jeon So Min bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời khỏi Running Man.

"Suốt thời gian làm thành viên chính thức, tôi chưa từng nhận được lời tỏ tình nào từ khách mời. Nhưng người bạn thân Lee Mi Joo của tôi nói rằng cô ấy đã có rất nhiều trải nghiệm như vậy. Thật lòng mà nói, tôi ghen tị đấy", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Jeon So Min (sinh năm 1986) là người mẫu, diễn viên kiêm tác giả sách. Cô ra mắt năm 2004 với bộ phim sitcom Miracle. Với vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Princess Aurora, cô nhận được sự công nhận của giới chuyên môn và giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2013.

Trước khi là thành viên cố định của Running Man, Jeon So Min diễn xuất trong nhiều phim truyền hình như Tomorrow Victory (2015), phim hài lãng mạn Something About 1 Percent (2016), phim kinh dị y khoa Cross (2018), Top Star U-back (2018), Birthday Letter (2019) hay Big Data Romance (2019)…

Người đẹp rời khỏi Running Man vào năm 2023, sau khoảng 6 năm gắn bó. Trong những mùa đầu, Jeon So Min từng hứng nhiều chỉ trích từ công chúng. Có giai đoạn, cô là thành viên bị ghét nhất trong Running Man Hàn Quốc.