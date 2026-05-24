Messi, Mbappé xuất hiện trong MV của Shakira

Hai ngôi sao xuất hiện mở màn trong MV cổ vũ World Cup 2026 của Shakira. "Chúng tôi đã sẵn sàng", Messi nói.

Theo Just Jared, Shakira chính thức trình làng ca khúc cổ vũ World Cup 2026. Trong MV Dai Dai, nhiều ngôi sao bóng đá xuất hiện, có thể kể tới như Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodrigo Hernández, Vinícius Júnior, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Erling Haaland, Luis Díaz, Alphonso Davies, Jamal Musiala và Christian Pulisic.

Lionel Messi xuất hiện mở màn và tâng bóng điệu nghệ. Anh cùng Kylian Mbappé và Erling Haaland bước ra sân, đồng thanh: "Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng".

Trong MV, Shakira đứng gần tượng đài Angel de la Independencia - biểu tượng của Mexico. Nữ ca sĩ sau đó nhảy giữa khung cảnh sa mạc cùng trẻ em châu Phi.

MV này cũng giới thiệu Ghetto Kids Uganda, một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thay đổi cuộc sống của trẻ mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn, thông qua âm nhạc, khiêu vũ và kịch nghệ. Tổ chức này hỗ trợ chỗ ở, thực phẩm, giáo dục, đồng thời giúp trẻ em tránh xa những cám dỗ, khó khăn.

Ở sản phẩm này, nữ ca sĩ kết hợp cùng ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Burna Boy. MV được quay tại Miami, do Hannah Lux Davis đạo diễn.

Vào năm 2010, Sharika từng gây sốt khi phát hành MV đình đám Waka Waka, ca khúc chủ đề của World Cup diễn ra trên đất Nam Phi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dani Alves, Pique cũng góp mặt trong sản phẩm của nữ ca sĩ.

Pique và Shakira nên duyên sau MV này. Đến tháng 3/2011, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông. Cặp sao có chuyện tình đẹp bậc nhất làng túc cầu. Bộ đôi không kết hôn nhưng có chung hai con là Milan (2013) và Sasha (2015).

Đến ngày 4/6/2022, Pique và Shakira thông báo chia tay sau 12 năm gắn bó. "Vì sự an toàn của những đứa trẻ, vốn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của chúng. Chúng tôi xin cảm ơn vì sự thấu hiểu từ các bạn", cầu thủ chia sẻ.