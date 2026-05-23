Phía sau lời 'kêu cứu' của Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng xảy ra tranh chấp với đối tác về bản hit “Khúc hát mừng sinh nhật” và một loạt album. Từ đây, nam ca sĩ đang bị giam số tiền không nhỏ từ doanh thu nhạc số.

Phan Đinh Tùng kêu “cứu” trên mạng xã hội sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung với đối tác phát hành nhạc số. Cụ thể, khoản tiền lớn doanh thu của Khúc hát mừng sinh nhật và loạt ca khúc do Phan Đinh Tùng nắm quyền tác giả, quyền bản ghi đang vị đơn vị thứ 3 giam doanh thu nhiều ngày. Sau nhiều nỗ lực liên hệ nhưng không được giải quyết thỏa đáng, nam ca sĩ quyết định phanh phui mọi việc lên mạng xã hội.

Ca sĩ sinh năm 1975 lên tiếng giữa thời điểm thị trường nhạc Việt nóng lên vì câu chuyện bản quyền âm nhạc. Phan Đinh Tùng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền tác giả, quyền bản ghi cho chuỗi ca khúc, đặc biệt là Khúc hát mừng sinh nhật - được cho mang về cho nam ca sĩ doanh thu hàng tỷ đồng dựa trên lượt view ở sản phẩm gốc và doanh thu từ một loạt bản phái sinh.

Góc khuất của nhạc Việt liên quan chuyện bản quyền

Trước Phan Đinh Tùng, không ít nghệ sĩ cũng từng lên tiếng bóc mẽ các đơn vị đối tác - đặc biệt là các tổ chức nắm giữ Hệ thống quản lý nội dung (CMS YouTube) quy mô lớn - về hành vi mập mờ, giam giữ tiền đối soát hoặc vi phạm cam kết ban đầu.

Thực tế, các vụ tranh chấp này thường đi theo một kịch bản chung: Nghệ sĩ sở hữu tác phẩm hoặc bản ghi sẽ tìm đến một đơn vị Network/đối tác công nghệ để phân phối và quản lý sản phẩm trên môi trường số. Phía đối tác sẽ kích hoạt hệ thống nhận diện Content ID để bảo vệ bản quyền, quét và xác nhận quyền sở hữu (claim) doanh thu từ các bên thứ ba sử dụng lại tác phẩm.

Theo thỏa thuận, đối tác nắm CMS sẽ là bên trực tiếp nhận dòng tiền từ các nền tảng quốc tế (như YouTube, Spotify), sau đó có trách nhiệm đối soát định kỳ và chi trả lại cho nghệ sĩ theo tỷ lệ ăn chia. Tuy nhiên, khi xảy ra bất đồng về mặt pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng, quyền kiểm soát CMS thuộc về các Network khiến nghệ sĩ lập tức rơi vào thế yếu. Các nền tảng quốc tế khi nhận được báo cáo tranh chấp sẽ lập tức "đóng băng" dòng tiền để chờ các bên tự giải quyết, khiến nguồn thu nhập thụ động của nghệ sĩ bị gián đoạn vô thời hạn.

Phan Đinh Tùng kêu “cứu” trên mạng xã hội sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung với đối tác phát hành nhạc số.

Cách đây không lâu, một nghệ sĩ lên mạng xã hội kêu cứu và nhắc thẳng tên đối tác, dọa kiện tụng vì bị “giam” doanh thu lâu ngày. Nghệ sĩ này cũng rơi vào tình trạng tương tự Phan Đinh Tùng, là bắt tay cùng một đối tác để quản lý khai thác nhạc số nhưng không được đối soát doanh thu định kỳ. Khi nghệ sĩ hỏi trực tiếp doanh thu, đối tác hứa hẹn, trả lời vòng vo.

Sự trùng hợp giữa các vụ việc cho thấy đây không còn là xung đột, tranh chấp cá biệt, mà đã trở thành một vấn nạn mang tính hệ thống tại thị trường nhạc Việt. Khi bản quyền và công nghệ vận hành ngày càng phức tạp, lằn ranh giữa “hợp tác phát hành” và “bị tước quyền kiểm soát” giữa nghệ sĩ và đối tác trở nên mong manh. Nghệ sĩ dù sở hữu những bản hit quốc dân mang lại giá trị thương mại khổng lồ, nhưng nếu thiếu sự am hiểu sâu sắc về luật và các điều khoản quản lý CMS, họ vẫn dễ dàng trở thành bên chịu thiệt thòi lớn, dễ bị các bên trục lợi về doanh thu nhạc số.

Sự việc nói trên cũng phản ánh một lỗ hổng mang tính hệ thống, cùng với sự hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản trị quyền, ngay cả ở những người hoạt động lâu năm trong ngành (nghệ sĩ, quản lý, đơn vị phát hành), nhất là trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam chuyển dịch từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh nhạc số. Trong kỷ nguyên số, một sản phẩm âm nhạc không còn là một "khối" duy nhất mà được bóc tách thành nhiều tệp quyền độc lập.

Khi các bên ký hợp đồng nhượng quyền hoặc hợp tác khai thác mà không hiểu rõ mình đang nắm giữ hay đang chuyển giao quyền gì, thời hạn bao lâu, phạm vi lãnh thổ như thế nào, cách thức phân chia lợi nhuận ra sao, thì việc thất thoát hoặc bị chiếm dụng doanh thu gần như là điều tất yếu. Những tranh chấp tương tự đã từng xảy ra với nhiều nghệ sĩ khác, nhưng thường chỉ bùng lên khi ca khúc trở thành “hit” và dòng tiền đủ lớn để lộ rõ mâu thuẫn.

Ca sĩ nên làm gì để không trở thành nạn nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Huỳnh Thanh Tâm, công ty luật TNHH CNC Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết trong trường hợp của Phan Đinh Tùng, ca sĩ này cần rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý về hợp đồng và quyền sở hữu đối với Quyền tác giả, quyền liên quan với đối tác, đặc biệt các điều khoản về phân chia doanh thu, nghĩa vụ đối soát, thanh toán, quyền quản lý, vận hành CMS, cơ chế xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp.

Song song đó ca sĩ phải tiến hành thu thập, củng cố chứng cứ để chứng minh quyền lợi đáng lẽ được hưởng đối với Quyền tác giả, quyền liên quan. Quá trình thực hiện hợp đồng, cơ chế thanh toán trước đây giữa hai bên là minh chứng quan trọng để chứng minh buộc đối tác phải thực hiện thanh toán phần đang tạm giữ.

Trường hợp việc tạm giữ doanh thu không phù hợp với thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, quy định của pháp luật, Phan Đinh Tùng ngoài việc yêu cầu hoàn trả doanh thu, ca sĩ có quyền yêu cầu đối tác phải trả thêm tiền lãi chậm trả kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho đến khi thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ trả tiền, yêu cầu phạt vi phạm (nếu các bên có thỏa thuận) và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh theo cơ chế tranh chấp dân sự.

Theo chuyên gia, giới nghệ sĩ và nhạc sĩ Việt cần chuyên nghiệp hóa hơn trong việc hiểu và quản trị các quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các điều khoản trong hợp đồng thu âm, tài trợ, sản xuất, phân phối, biểu diễn và những thỏa thuận nội bộ giữa ban nhạc, nhà sản xuất, quản lý.

Trường hợp việc tạm giữ không dựa trên căn cứ pháp lý thì ca sĩ có thể tố giác đến cơ quan công an về hành vi này, cơ quan công an sẽ xem xét các khía cạnh pháp lý khác nhau để xem xét có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hay không (chiếm giữ tiền trái pháp, có ý định chiếm đoạt, cố tình không thực hiện nghĩa vụ…).

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT vụ việc của Phan Đinh Tùng phản ánh thực trạng các hợp đồng thiếu chặt chẽ và cơ chế bảo vệ chủ thể quyền ở thế yếu. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ ký kết ủy quyền hoặc phân phối quyền tác giả dựa trên sự tin tưởng hoặc thông qua các hợp đồng soạn sẵn, với các điều khoản mơ hồ về phạm vi phân phối, thời hạn hợp đồng, chu kỳ thanh toán, tỷ lệ phân chia doanh thu, và không quy định rõ chế tài khi bên quản lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc không minh bạch số liệu. Trong nhiều trường hợp, nghệ sĩ chỉ chú ý đến số phần trăm “ăn chia” mà bỏ qua các điều khoản về nghĩa vụ báo cáo, quyền yêu cầu đối soát, quyền kiểm toán độc lập hay điều kiện chấm dứt hợp đồng, nên khi xảy ra tranh chấp thì gần như không có “điểm tựa” pháp lý đủ mạnh.

Bên cạnh đó là sự phức tạp, chồng lấn giữa Quyền bản ghi và Quyền liên quan. Nhiều đơn vị sản xuất và phát hành nội dung giữ quyền kiểm soát hầu hết dữ liệu gốc về phân phối, doanh thu, tỷ lệ ăn chia với các bên khác hoặc với các sản phẩm âm nhạc phái sinh. Trong khi đó, nghệ sĩ và nhạc sĩ lại khó tiếp cận hoặc không được cung cấp công cụ và báo cáo để đối soát dữ liệu theo thời gian thực, dẫn tới thế bất lợi thông tin kéo dài. Thực tế không ít ca sĩ chỉ biết đến con số doanh thu thông qua email hoặc báo cáo tổng hợp từ đối tác, chứ không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống để kiểm chứng.

Một lỗ hổng khác là sự phân mảnh và thiếu đồng bộ của dữ liệu và chu kỳ thanh toán. Khi một bài hát được phân phối trên nhiều nền tảng (YouTube, Spotify, Apple Music…), mỗi nền tảng có cơ chế đối soát và chu kỳ thanh toán khác nhau; bên trung gian lại có thể gom hoặc chia nhỏ kỳ thanh toán theo cách riêng của họ. Sự lệch pha này tạo ra khoảng trống để đối tác vô tình hoặc cố tình “giam” doanh thu trong một khoảng thời gian đáng kể mà nghệ sĩ khó kiểm chứng, rất dễ bị đẩy thành xung đột niềm tin giữa nghệ sĩ và đối tác.

Chuyên gia cho rằng sau vụ việc này, giới nghệ sĩ và nhạc sĩ Việt cần chuyên nghiệp hóa hơn trong việc hiểu và quản trị các quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các điều khoản trong hợp đồng thu âm, tài trợ, sản xuất, phân phối, biểu diễn và những thỏa thuận nội bộ giữa ban nhạc, nhà sản xuất, quản lý. Mỗi loại hợp đồng đều gắn với những quyền và nghĩa vụ cụ thể; nếu không nắm rõ, nghệ sĩ rất dễ đánh mất quyền kiểm soát ngay trên chính tài sản của mình.

Thay vì giao toàn bộ quyền quản trị cho một bên duy nhất, nghệ sĩ nên đa dạng hóa đối tác phân phối hoặc ít nhất phải tự trang bị các công cụ kiểm soát độc lập, từ việc theo dõi dữ liệu trên nền tảng đến việc lưu trữ hợp đồng, biên bản đối soát, công văn trao đổi. Đây không chỉ là cách giảm rủi ro bị lệ thuộc, mà còn tạo áp lực minh bạch cho các bên trung gian.

Quan trọng hơn, họ cần coi mỗi bài hát là một tài sản kinh doanh dài hạn, chứ không chỉ là “sản phẩm cảm hứng” tại một thời điểm. Khi có dấu hiệu tranh chấp, nghệ sĩ nên ưu tiên các biện pháp pháp lý ngay từ đầu – yêu cầu đối soát bằng văn bản, tham vấn luật sư, đề nghị hòa giải – thay vì chỉ dừng lại ở việc “đòi nợ bằng miệng”.

"Việc Phan Đinh Tùng công khai sự việc có thể xem như một đòn bẩy cần thiết để buộc các đơn vị trung gian phải thay đổi cung cách quản lý, góp phần hướng tới một thị trường nhạc số minh bạch và công bằng hơn cho nghệ sĩ Việt", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long nhấn mạnh.