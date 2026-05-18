Phim có Johnny Trí Nguyễn ngốn 100 tỷ đồng và thách thức của bom tấn Việt

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", một loạt dự án phim thuộc thể loại chiến tranh, cách mạng, lịch sử từ nhiều nhà làm phim Việt sắp sửa trình làng.

2025, điện ảnh Việt rực rỡ với "bom tấn" Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền) và Tử chiến trên không (Hàm Trần). Cả hai tác phẩm đều tạo ra cơn sốt và mang lại mức doanh thu cao choáng ngợp ngoài rạp Việt. Trong đó, Mưa đỏ thu về 714 tỷ đồng , trở thành tác phẩm nội địa ăn khách nhất lịch sử phim Việt.

2026, một loạt dự án phim có quy mô, đầu tư lớn thuộc dòng phim lịch sử, chiến tranh, cách mạng lần lượt công bố. Gần nhất, Hộ linh tráng sĩ (Nguyễn Phan Quang Bình), với mức kinh phí đầu tư, sản xuất lên tới 100 tỷ đồng , sắp sửa trình làng vào dịp lễ 2/9. Tiếp sau đó có Cận kề cái chết (Bùi Thạc Chuyên); Mật mã Đông Dương (Trần Ka My), Đất đỏ (Lê Văn Kiệt), Nữ biệt động Sài Gòn (Hàm Trần), Vùng trời lửa (Lê Thanh Sơn)... nối tiếp nhau trình làng trong 2026 và 2027.

Theo chuyên gia, việc các nhà làm phim mạnh dạn thử sức với những đề tài được cho là khó, ngốn mức đầu tư lớn cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường điện ảnh Việt. Dù vậy, doanh thu phòng vé của những dự án kể trên vẫn là dấu chấm hỏi trong bối cảnh thị trường ngày càng chật chội, phim nối tiếp trình chiếu. Việc một tác phẩm đạt đến con số trăm tỷ có thể kỳ vọng song để vượt qua kỷ lục của Mưa đỏ, thậm chí Tử chiến trên không là điều rất khó khăn.

Tín hiệu tích cực của điện ảnh Việt

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Chủ nhiệm bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số, Đại học RMIT, cho rằng việc các nhà làm phim sẵn sàng khai thác những đề tài phức tạp như lịch sử, cách mạng và gián điệp, cùng với việc mạnh tay đầu tư cho các dự án kinh phí lớn, cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đang dần trưởng thành. Thị hiếu khán giả cũng đang mở rộng vượt ra ngoài dòng phim hài tình cảm, khi các phim lịch sử chiếm khoảng 23% thị phần, cho thấy sự cởi mở ngày càng lớn đối với những thể loại đa dạng và nhiều thử thách hơn.

Diễn biến này cũng phản ánh niềm tin ngày càng tăng của giới đầu tư sau kỷ lục phòng vé năm 2025 (vượt 3.000 tỷ đồng doanh thu toàn thị trường) cùng với sự cải thiện liên tục của hạ tầng rạp chiếu. Về dài hạn, xu hướng này có thể góp phần hình thành một ngành công nghiệp điện ảnh bền vững và đa dạng thể loại hơn, tương tự những gì đã diễn ra tại các thị trường như Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dù phim Việt đang đạt thành tích tốt ở thị trường nội địa, thậm chí nhiều lần vượt các tác phẩm phương Tây, tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt ở thị trường quốc tế, có thể sẽ phụ thuộc vào khả năng xây dựng những câu chuyện mang tính phổ quát hơn, với chủ đề và sắc thái có thể tạo đồng cảm vượt qua khác biệt văn hóa.

Hộ linh tráng sĩ và Mật mã Đông Dương đã công bố dự án, dàn diễn viên.

Chung quan điểm, Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên khoa Nghệ thuật, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang - nói khi các nhà sản xuất dám đầu tư hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng cho đề tài lịch sử, chiến tranh, tình báo, điều đó chứng tỏ họ đã nhìn thấy sự thay đổi trong hành vi khán giả. Công chúng không chỉ muốn giải trí nhanh, họ cũng muốn được xem những câu chuyện có chiều sâu, có niềm tự hào, có căn tính Việt Nam.

Tín hiệu tích cực tiếp theo sự trưởng thành về năng lực sản xuất. Những đề tài này đòi hỏi mức độ chuẩn bị cao hơn hẳn: nghiên cứu lịch sử, thiết kế bối cảnh, phục trang, đạo cụ, võ thuật, cháy nổ, kỹ xảo, âm thanh, dựng phim và điều phối trường quay. Nếu phim hài hoặc tâm lý gia đình có thể dựa nhiều vào thoại và diễn xuất, thì phim chiến tranh - lịch sử buộc toàn bộ hệ thống sản xuất phải nâng cấp.

"Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng cần tỉnh táo. Đầu tư lớn là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Ngân sách lớn có thể tạo ra bối cảnh hoành tráng, nhưng không thể thay thế một kịch bản hay. Khán giả hiện nay rất tinh. Họ có thể bị thu hút bởi trailer, bởi dàn sao, bởi đề tài, nhưng thứ giữ họ lại và tạo truyền miệng vẫn là chất lượng thật của bộ phim", Thạc sĩ Trần Minh Ngân chia sẻ.

Tiềm năng doanh thu

Theo chuyên gia, nhóm phim kể tên có một số lợi thế thương mại rõ ràng. Đề tài lịch sử và dân tộc dễ tạo cảm xúc cộng đồng nếu phim chạm đúng tâm lý khán giả. Bên cạnh đó, quy mô sản xuất lớn: chiến trận, võ thuật, hành động, bối cảnh cổ trang, không gian tình báo tạo cảm giác “phải xem ở rạp”, điều mà các nền tảng trực tuyến khó thay thế. Ngoài ra, nếu ra mắt vào những dịp như 30/4, 2/9 hoặc các mốc kỷ niệm lớn của đất nước, phim có thêm lợi thế về bối cảnh xã hội và truyền thông.

Nhưng doanh thu các phim sẽ phân hóa rất mạnh. Những dự án có câu chuyện dễ tiếp cận, cảm xúc mạnh, trailer tốt, dàn diễn viên phù hợp và truyền miệng tích cực có thể bước vào nhóm trăm tỷ, thậm chí vài trăm tỷ. Ngược lại, nếu phim chỉ có đề tài lớn nhưng kịch bản mỏng, thoại gượng, nhân vật một chiều hoặc kỹ xảo thiếu thuyết phục, khán giả sẽ quay lưng rất nhanh.

"Tôi cho rằng mốc 100- 200 tỷ đồng là khả thi với những dự án được làm chỉn chu và phát hành đúng thời điểm. Mốc 300 tỷ trở lên đòi hỏi phim phải vượt khỏi phạm vi 'một bộ phim tốt' để trở thành một sự kiện xã hội. Còn mức 500-700 tỷ như những hiện tượng phòng vé gần đây là câu chuyện rất khác: đó là kết quả của chất lượng, thời điểm, cảm xúc tập thể và hiệu ứng truyền miệng cùng cộng hưởng. Không thể lấy đó làm chuẩn mặc định cho mọi dự án đi sau", Thạc sĩ Trần Minh Ngân nêu quan điểm.

Vùng trời lửa của Lê Thanh Sơn dự kiến phát hành vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Ở góc độ của Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, việc các dự án phim sắp sửa trình làng vượt qua được kỷ lục mà Mưa đỏ từng đạt được sẽ là một thách thức trong bối cảnh hiện nay. Số lượng phim sản xuất đã tăng mạnh vào năm 2026. Nếu số lượng màn chiếu và rạp phim không mở rộng với tốc độ tương ứng, các tác phẩm sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn để giành suất chiếu vốn hạn chế, từ đó làm giảm khả năng tái lập những cột mốc doanh thu trước đây.

Để vượt qua cột mốc mà Tử chiến trên không thiết lập có vẻ khả thi hơn, nhưng vẫn đòi hỏi các bộ phim phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Cấu trúc kịch bản cần đủ cuốn hút, các cảnh hành động phải hợp lý và chân thực, trong khi mỹ thuật và thiết kế sản xuất phải tái hiện thuyết phục bối cảnh lịch sử liên quan. Chỉ khi đáp ứng được những điều kiện này, khán giả mới sẵn sàng hoàn toàn nhập tâm và gắn kết với bộ phim ở mức độ cần thiết để tạo nên thành tích phòng vé kỷ lục.

Tránh ồ ạt, chạy theo trào lưu

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chia sẻ với Tri Thức - Znews, sau thành công của một vài tác phẩm về đề tài chiến tranh, cách mạng, việc các nhà sản xuất quan tâm nhiều hơn đến thể loại này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, điện ảnh là sáng tạo, không thể sao chép công thức một cách máy móc. Và mỗi nhà sản xuất sẽ có thế mạnh riêng về từng lĩnh vực, nên họ sẽ có cách chọn những đề tài phù hợp.

"Thành công nhất thời không có nghĩa là chúng ta nên 'ồ ạt' chạy theo trào lưu, mà phải lấy chất lượng, chiều sâu nghệ thuật và tính bền vững làm thước đo. Làm phim chiến tranh, cách mạng là một quá trình đầy thử thách, đòi hỏi kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm dày dặn và kinh phí lớn. Chính vì vậy, việc 'đổ xô đi làm phim chiến tranh, cách mạng' khó có thể xảy ra", Cục trưởng nhấn mạnh.

Đất đỏ cũng là dự án được quan tâm của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa cho hay để tránh trường hợp "ồ ạt chạy theo trào lưu", các đạo diễn cần chú trọng tính nguyên bản và chiều sâu ở mọi giai đoạn phát triển và sản xuất dự án. Kịch bản cần được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu lịch sử nghiêm túc, đồng thời mang đến những góc nhìn mới thay vì chỉ lặp lại các mô-típ quen thuộc hoặc “Việt hóa” những câu chuyện đã có sẵn. Việc xây dựng nhân vật đặc sắc cùng cách tiếp cận tinh tế đối với các sự kiện lịch sử sẽ giúp những bộ phim này khác biệt so với các tác phẩm thể loại mang tính công thức.

Về casting, các đạo diễn cần cân bằng giữa tính chân thực và sức hút ngôi sao bằng cách kết hợp những diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với vai diễn, cùng các gương mặt nổi tiếng có khả năng thu hút khán giả. Chất lượng tổng thể của dự án - bao gồm quay phim, dựng phim, thiết kế âm thanh và kỹ xảo hình ảnh - cũng nên hướng đến tiêu chuẩn tương đương các sản phẩm quốc tế, ngay cả khi nguồn kinh phí còn hạn chế hơn.

Quan trọng nhất, các đạo diễn cần dung hòa giữa quy mô hoành tráng và chiều sâu cảm xúc, tâm lý; chỉ khi đó, bộ phim mới có thể nổi bật trong một thị trường ngày càng đông đúc và đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mỗi đạo diễn phải trả lời được câu hỏi: 'Tại sao câu chuyện này cần được kể vào lúc này, và tại sao phải là tôi kể?'. Nếu câu trả lời chỉ là 'vì dòng phim này đang thắng phòng vé', thì rất nguy hiểm. Phim lịch sử không thể chỉ là minh họa sự kiện. Lịch sử là nền, con người mới là linh hồn.

Một bộ phim chiến tranh hay không nhất thiết phải chỉ nói về chiến thắng; nó có thể nói về nỗi sợ, sự mất mát, tình đồng đội, tình thân, sự phản bội, niềm tin, cái giá của lý tưởng hoặc vết thương của người ở lại. Khán giả hiện đại không còn dễ xúc động trước những nhân vật hoàn hảo tuyệt đối. Họ cần những con người thật: biết sợ, biết đau, biết sai, nhưng vẫn lựa chọn điều đúng trong hoàn cảnh khắc nghiệt", Thạc sĩ Trần Minh Ngân kết luận.