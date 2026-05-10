Không có phép màu cho Đức Thịnh, Charlie Nguyễn

Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sau nhiều năm, đang chìm nghỉm tại phòng vé Việt.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, một loạt phim Việt đang rời khỏi top 5 bảng tổng sắp doanh thu phòng vé và sụt giảm suất chiếu. Trong đó, Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh - Charlie Nguyễn) cùng Trùm Sò (Đức Thịnh - Thanh Thúy) đang chìm nghỉm với số lượng suất chiếu lần lượt khoảng 313 và 280. Doanh thu đến từ bộ phim của Phan Gia Nhật Linh - Charlie Nguyễn đang ở mức 31 tỷ đồng , trong khi Trùm Sò thu về 16 tỷ đồng .

Với doanh thu này, cả hai tác phẩm đều gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Đáng chú ý, đây đều là phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh và Charlie Nguyễn sau 6 năm kể từ Người cần quên phải nhớ. Thời điểm đó, tác phẩm này chỉ thu về con số doanh thu gần 2 tỷ đồng và lỗ 23 tỷ đồng .

Đức Thịnh tiếp tục thua lỗ với phim điện ảnh mới nhất. Ảnh: NSX.

Những ngày qua, Đức Thịnh và Thanh Thúy vẫn nỗ lực quảng bá tác phẩm với mong muốn giảm bớt số tiền thua lỗ. Trong cuộc trò chuyện gần nhất với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất thừa nhận "chưa có phương án khác" khi đối diện với khoản lỗ đang ập đến rất gần.

"Tôi nhận ra sản xuất phim là nghệ thuật nhưng mang phim đi bán lại cần sự khôn ngoan. Tôi có làm ra một bộ phim tốt cỡ nào, nhưng khâu tiếp thị, sale chưa tốt thì cũng không đạt kết quả cao như mong đợi. Thương trường không dành cho 'cô nghệ sĩ' như tôi. Cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi khi thị trường mở rộng", cô nói.

Trong khi, Đại tiệc trăng máu 8 cũng là cú sốc của Phan Gia Nhật Linh - Charlie Nguyễn cùng ê-kíp khi dự án này được đánh giá triển vọng nhất nhì trong mùa phim lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Những ngày qua, các thành viên ê-kíp bày tỏ sự tiếc nuối và sốt ruột khi Đại tiệc trăng máu 8 gặp khó về suất chiếu. Diễn viên Vân Sơn viết: "Từ bây giờ các nhà làm phim phải ghi nhớ điều này vào từ điển. Phim thắng doanh thu không chỉ vì hay, mà là phim được cho nhiều suất chiếu".

Một phim Việt khác là Anh Hùng - Võ Thạch Thảo - đang dắt túi 42 tỷ đồng . Doanh thu này cũng chưa giúp nhà sản xuất hòa vốn.