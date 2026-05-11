Mỹ Anh thi Miss Universe 2026?

Trong sự kiện mới đây, Trịnh Mỹ Anh phản hồi về thông tin thi Miss Universe 2026. Người đẹp cho biết sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.

Tại sự kiện công bố 50 thí sinh thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam (Mister & Miss Tourism Vietnam) 2026, diễn ra ở TP.HCM, Á hậu 2 Miss Earth 2025 Trịnh Mỹ Anh nhận được câu hỏi về việc sẽ góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ).

Người đẹp không phủ nhận và cho biết mọi thông tin chính thức sẽ được công bố vào thời điểm phù hợp. Cô nói thêm: "Nếu có cơ hội được tham dự Miss Universe, tôi không ngần ngại. Khi thi Miss Earth, tôi từng sợ hãi, hoài nghi về bản thân rất nhiều. Nhưng tôi không bỏ cuộc dù có khó khăn đến đâu. Tôi sẽ cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân nhất có thể để xứng đáng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng".

Mỹ Anh nói về việc thi Miss Universe 2026. Ảnh: BTC.

Cũng trong sự kiện, ông Phạm Duy Khánh, trưởng ban tổ chức cuộc thi phản hồi việc đơn vị này đang nắm bản quyền Miss Universe Vietnam 2026. Ông Khánh cho biết trong thời gian tới, công ty sẽ công bố thêm nhiều dự án và các bản quyền cuộc thi nhan sắc mới. "Riêng với thông tin liên quan đến Miss Universe Vietnam 2026, tôi mong mọi người chờ thêm thông tin chính thức", ông nói.

Sau Mister & Miss Tourism Vietnam 2026, 5 cô gái giành ngôi vị cao nhất sẽ trở thành các đại diện tham gia những đấu trường nhan sắc như Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe, Miss Tourism International, Miss Tourism World. Á hậu 2 Miss Earth 2025 Trịnh Mỹ Anh hiện giữ vai trò giám đốc điều hành của tổ chức.

Mỹ Anh tên đầy đủ là Trịnh Mỹ Anh, sinh năm 2003, quê Hà Nội. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,75 m, cùng số đo 3 vòng 85-64-95 cm.

Tại chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) lần thứ 25 được tổ chức ở Parañaque, Philippines vào năm ngoái, cô giành vị trí Á hậu 2 (Hoa hậu Nước).