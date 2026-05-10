'Yêu nữ' bị hạ gục

"The Devil Wears Prada 2" và "Mortal Kombat II" đang có cuộc so kè căng thẳng tại phòng vé.

Theo Variety, Mortal Kombat II (tựa Việt: Cuộc chiến sinh tử II) đã hất cẳng The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ hàng hiệu 2) để chiếm giữ ngôi quán quân trong bảng tổng sắp doanh thu trong ngày đầu tiên ra mắt.

Theo báo cáo từ các đơn vị quan sát phòng vé, Mortal Kombat II - dự án đầy tham vọng của Warner Bros. và New Line - đã thu về 17 triệu USD chỉ trong ngày 7/5 từ 3.503 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Đây là một con số ấn tượng, vượt xa các dự báo trước đó của giới chuyên môn.

Ban đầu, hãng phim kỳ vọng mức doanh thu nội địa vào khoảng 35 triệu USD cho ba ngày cuối tuần. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông tích cực cùng lượng người hâm mộ trung thành đã đẩy dự báo này lên mức 41 triệu USD . Với mức kinh phí đầu tư lên tới 80 triệu USD (tăng từ 55 triệu USD của phần một), bộ phim không giấu giếm tham vọng tái lập vị thế cho một trong những thương hiệu đối kháng biểu tượng nhất lịch sử ngành game.

Dù bị đẩy xuống vị trí thứ hai với 9,8 triệu USD , The Devil Wears Prada 2 vẫn cho thấy dự án là một đối thủ đáng gờm. Giới quan sát nhận định đây sẽ là một cuộc đua "tam mã" cực kỳ sát sao cho ngôi vương cuối tuần.

Hiện tại, hậu truyện của bộ phim thời trang kinh điển dự kiến thu về thêm khoảng 41 triệu USD tính đến hết ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số này có thể chạm ngưỡng 50 triệu USD nhờ hiệu ứng từ Ngày của Mẹ (Mother's Day). Nếu kịch bản này xảy ra, doanh thu nội địa của phim sẽ đạt mức 141 triệu USD , chứng minh sức hút mạnh mẽ của thương hiệu này đối với đối tượng khán giả nữ.

Trong khi đó, ở vị trí thứ 3, phim tiểu sử Michael của Lionsgate vẫn tiếp tục "làm mưa làm gió" dù đã sang tuần công chiếu thứ ba. Với 8,8 triệu USD thu thêm vào thứ Sáu và dự kiến đạt 35 triệu USD cho cả tuần, bộ phim về Michael Jackson chỉ ghi nhận mức sụt giảm doanh thu cực thấp (36%). Tổng doanh thu nội địa của tác phẩm này hiện đã tiệm cận con số 238,8 triệu USD , một thành tích "vô tiền khoáng hậu" cho dòng phim tiểu sử âm nhạc trong những năm gần đây.

Ở vị trí thứ 4 là một cú bắt tay lịch sử: James Cameron - vị đạo diễn tài ba của Avatar - đã đảm nhận vai trò dàn dựng cho phim hòa nhạc Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D). Phim thu về 4,5 triệu USD trong ngày đầu ra mắt từ 2.613 rạp. Với định dạng 3D sống động tái hiện lại đêm diễn tại Manchester của nữ nghệ sĩ sở hữu 10 giải Grammy, tác phẩm dự kiến thu về 8 triệu USD vào cuối tuần, củng cố xu hướng đưa các tour diễn lớn lên màn ảnh rộng.

Khép lại top 5 là dự án độc đáo của Amazon MGM mang tên The Sheep Detectives. Dựa trên cuốn tiểu thuyết Three Bags Full của Leonie Swann, bộ phim có kinh phí lên tới 75 triệu USD . Nội dung phim xoay quanh một đàn cừu thông thái nỗ lực giải mã cái chết của chủ nhân bằng những kiến thức từ các cuốn truyện trinh thám.

Dù chỉ thu về 4 triệu USD vào thứ Sáu và dự kiến đạt 14,8 triệu USD cho tuần đầu, phim vẫn nhận được sự chú ý lớn nhờ dàn diễn viên lồng tiếng và diễn xuất toàn sao hạng A: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Bryan Cranston và Julia Louis-Dreyfus. Đây được xem là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trong dịp cuối tuần này.