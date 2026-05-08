Show ở Trung Quốc có Trang Pháp vấp chỉ trích

Nhà sản xuất Đạp gió 2026 bất ngờ thông báo hoãn phát sóng trực tiếp vòng Công diễn 3. Quyết định nói trên của show vấp chỉ trích từ công chúng.

Theo Sohu, tối 7/5, nhà sản xuất chương trình Đạp gió 2026 đăng tải thông báo hoãn phát sóng trực tiếp vòng Công diễn 3, theo kế hoạch ban đầu là vào tối 8 và 9/5.

Trong thông báo, nhà sản xuất cho biết sẽ sớm đưa ra thời gian ghi hình và phát sóng cụ thể. Ê-kíp gửi lời xin lỗi tới khán giả. Ngoài ra, đối với những người xem đăng ký qua kênh chính thức của Mango TV, nhà sản xuất Đạp gió 2026 sẽ có phương án bồi thường bằng cách hoàn tiền vé máy bay và khách sạn.

Nhà sản xuất chương trình không đưa ra nguyên nhân hoãn lịch phát sóng tập này. Dù vậy, quyết định bất ngờ của Đạp gió 2026 khiến một bộ phận khán giả bức xúc. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều bình luận chỉ trích từ dân mạng nhắm vào nhà sản xuất. Họ cho rằng ê-kíp làm việc thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng khán giả.

Show Đạp gió 2026 nhiều lần bị chỉ trích vì hủy lịch đột ngột.

Đây không phải lần đầu chương trình hủy lịch đột ngột. Vào ngày 5/4, ê-kíp từng bất ngờ hủy lịch phát sóng trực tiếp hậu trường chọn đội, tập luyện. Theo kế hoạch ban đầu, buổi phát sóng trực tiếp này diễn ra lúc 12h ngày 5/4. Tuy nhiên, đúng 11h15, ê-kíp sản xuất thông báo hủy với lý do liên quan đến tiết Thanh Minh. Quá trình chọn đội này được ghi hình, biên tập và phát vào trưa 6/4 thay vì phát trực tiếp như kế hoạch ban đầu.

Đạp gió 2026 vừa đi qua vòng Công diễn 2. Tại vòng thi này, đội của Trang Pháp gồm An Kỳ, diễn viên Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đã giành số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên.

Ngay sau khi phát sóng, tiết mục lọt top 6 hot search tổng và top 7 bảng giải trí trên Weibo. Cá nhân Trang Pháp đạt hơn 1 triệu lượt thảo luận.

Đáng chú ý, Trang Pháp đồng thời xuất hiện ở hai vị trí trong top 50 bảng tìm kiếm giải trí của Weibo. Trong đó, chủ đề về màn kết hợp giữa cô và An Kỳ ghi nhận tốc độ tăng trưởng chỉ số nhiệt nhanh chóng, lọt top 5 bảng tổng. Một chủ đề khác liên quan đến việc khán giả yêu cầu bổ sung phụ đề tiếng Trung cho phần nói tiếng Việt của Trang Pháp.

Trang Pháp đang thể hiện tốt tại cuộc thi Đạp gió ở Trung Quốc. Song hiện tại, top đầu nghệ sĩ được yêu thích ở chương trình này là Vương Mông, Trương Nguyệt, Tiêu Tường, Tôn Di, Tăng Bái Từ, Lý Tiểu Nhiễm… Họ đều là những gương mặt có độ nhận diện cao tại thị trường giải trí Trung Quốc.