Người đẹp Myanmar bị điều tra khẩn cấp

Thí sinh Ei Mon Lwin bị chỉ trích mặc trang phục không phù hợp tại cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Myanmar.

Theo CNI News, Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar đang phối hợp với Bộ Nội vụ để điều tra, có biện pháp xử lý đối với ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Myanmar sau vụ việc thí sinh Ei Mon Lwin trình diễn trang phục dân tộc trong bộ đồ của một nữ tu sĩ.

"Trước những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thí sinh Ei Mon Lwin đến từ Tachileik mặc trang phục của một nữ tu sĩ khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand Myanmar. Bộ Nội vụ đã phối hợp với cơ quan liên quan để điều tra và có biện pháp xử lý cấp thiết đối với thí sinh Ei Mon Lwin cũng như đơn vị tổ chức của cuộc thi này", theo phía Bộ Nội vụ.

Theo các nguồn tin, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố về tội xúc phạm tôn giáo, với mức án lên tới 2 năm tù giam.

Trong cuộc thi Miss Grand Myanmar, Ei Mon Lwin đến từ Tachileik đã tham gia tranh tài trong trang phục của một nữ tu sĩ.

Ei Mon Lwin sau đó vấp làn sóng chỉ trích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều fan sắc đẹp lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuộc thi và có biện pháp xử lý đối với thí sinh này.

Ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar - lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm. Tiếp đó, ban tổ chức Miss Grand Myanmar ra văn bản thông báo loại Ei Mon Lwin khỏi cuộc thi.