Người đẹp Myanmar bị điều tra khẩn cấp

  • Thứ tư, 6/5/2026 22:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thí sinh Ei Mon Lwin bị chỉ trích mặc trang phục không phù hợp tại cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Myanmar.

Theo CNI News, Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar đang phối hợp với Bộ Nội vụ để điều tra, có biện pháp xử lý đối với ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Myanmar sau vụ việc thí sinh Ei Mon Lwin trình diễn trang phục dân tộc trong bộ đồ của một nữ tu sĩ.

Ei Mon Lwin trên sân khấu Miss Grand. Ảnh: CNI News.

"Trước những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thí sinh Ei Mon Lwin đến từ Tachileik mặc trang phục của một nữ tu sĩ khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand Myanmar. Bộ Nội vụ đã phối hợp với cơ quan liên quan để điều tra và có biện pháp xử lý cấp thiết đối với thí sinh Ei Mon Lwin cũng như đơn vị tổ chức của cuộc thi này", theo phía Bộ Nội vụ.

Theo các nguồn tin, Ei Mon Lwin có thể bị truy tố về tội xúc phạm tôn giáo, với mức án lên tới 2 năm tù giam.

Trong cuộc thi Miss Grand Myanmar, Ei Mon Lwin đến từ Tachileik đã tham gia tranh tài trong trang phục của một nữ tu sĩ.

Ei Mon Lwin sau đó vấp làn sóng chỉ trích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều fan sắc đẹp lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuộc thi và có biện pháp xử lý đối với thí sinh này.

Ông Maran Sai Hnaw - Giám đốc quốc gia của Miss Grand Myanmar - lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm. Tiếp đó, ban tổ chức Miss Grand Myanmar ra văn bản thông báo loại Ei Mon Lwin khỏi cuộc thi.

Phát ngôn dậy sóng của Victoria Beckham

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Victoria Beckham lần đầu phản hồi về những tuyên bố gây chấn động của con trai Brooklyn ít tháng trước.

hoa hậu Miss Grand International hoa hậu người đẹp

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

