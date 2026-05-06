Chồng Tây chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để Lan Phương nuôi hai con

Sau phiên phúc thẩm, Lan Phương thắng kiện và giành được quyền nuôi hai con. Chồng cũ phải chu cấp 40 triệu/tháng cho các con.

Sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Sau phiên tòa kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm. Lan Phương là người giành được quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai, còn chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lan Phương cho biết cô vui mừng khi giành được quyền nuôi hai con. Trước giờ diễn ra phiên phúc thẩm, nữ diễn viên rất lo lắng và hồi hộp.

Lan Phương giành được quyền nuôi con sau phiên tòa phúc thẩm sáng 6/5. Ảnh: FBNV.

Trước đó, sau phiên sơ thẩm, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm để giành quyền nuôi hai con.

Sau đó, Lan Phương cho biết cô cảm thấy mệt mỏi vì quá trình ly hôn kéo dài, cho rằng việc này gây áp lực tâm lý cho cô và ảnh hưởng đến các con.

Nữ diễn viên bày tỏ điều khiến bản thân day dứt nhất là các con bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn của người lớn. Tuy vậy, nữ diễn viên nói sẽ tiếp tục mạnh mẽ, bảo vệ con và tạo cho các bé một môi trường sống an toàn.

Tháng 5/2025, Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.

Lan Phương thậm chí cho biết gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

"Nhiều năm qua, Phương bị rất nhiều vấn đề về thể chất. Nhiều nhất là từ đầu năm nay, như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ", Lan Phương từng chia sẻ.