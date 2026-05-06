Tăng Mỹ Hàn lại lộ 'hint' hẹn hò với HIEUTHUHAI

Tăng Mỹ Hàn gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới khi nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Cô còn sử dụng một đoạn trong bài hát mới của HIEUTHUHAI để lồng vào hình mới.

Trên trang cá nhân, Tăng Mỹ Hàn vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại bãi biển ở Nha Trang. Người đẹp diện outfit gồm áo hai dây chấm bi phối cùng chân váy tông màu xanh mint. Cô kết hợp thêm phụ kiện như dây chuyền, lắc tay và khăn đội đầu. Tăng Mỹ Hàn chọn kiểu tóc bới gọn ra sau, cài thêm một bông hoa ly màu hồng nhạt để làm điểm nhấn.

"Nàng tiên cá đây rồi, hoàng tử đâu", cô chia sẻ. Sau đó, trên chức năng story, Tăng Mỹ Hàn tiếp tục chia sẻ một bức ảnh và lồng nhạc là sản phẩm mới nhất của HIEUTHUHAI.

Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI nhiều lần gây chú ý. Ảnh: IGNV.

Động thái của Tăng Mỹ Hàn gây bàn tán. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây là cách cô ngầm công khai mối quan hệ với nam rapper. Bên cạnh đó, cả hai được cho là có chuyến nghỉ dưỡng bên nhau tại Nha Trang. Ít ngày trước, HIEUTHUHAI cũng đăng tải loạt ảnh ở đây. Một số góc ảnh của cả hai có nhiều nét tương đồng.

Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI được cho là trải qua nhiều năm hẹn hò kín đáo. Nửa kia của rapper sinh năm 2003, ở TP.HCM. Cô không hoạt động nghệ thuật. Kênh cá nhân của hot girl hút hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Gần đây, cô thử sức với công việc mẫu ảnh, quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Tăng Mỹ Hàn khá kín tiếng về đời tư. Song vào năm 2022, cô chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp một trường quốc tế tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Tăng Mỹ Hàn sở hữu vẻ ngoài thu hút với sắc vóc gợi cảm, khuôn mặt hài hòa.

Cả hai không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Song đôi trẻ thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI cũng chăm tương tác trên mạng xã hội.