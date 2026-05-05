Chiếc váy khiến vợ tỷ phú phải học khóa huấn luyện cấp tốc

Để có thể mặc vừa bộ váy lụa của Schiaparelli, vợ nhà sáng lập Amazon đã phải tham gia khóa huấn luyện ở Sở Cứu hỏa New York (Mỹ).

Lauren Sánchez thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại thảm xanh Met Gala 2026. Vợ tỷ phú Jeff Bezos diện váy đuôi cá bằng lụa của Schiaparelli. Thiết kế tinh tế với điểm nhấn ở phần vai với chuỗi ngọc trai và đá quý.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Lauren Sánchez tiết lộ quá trình chuẩn bị cho Met Gala bằng một khóa huấn luyện cấp tốc. Và Sánchez cho rằng bài tập đó đã giúp cô giảm được vài kg trước khi sự kiện quan trọng diễn ra.

Sánchez nổi bật trên thảm xanh Met Gala 2026. Ảnh: Vouge.

"Tôi đã đến thăm Sở Cứu hỏa New York và tham gia khóa huấn luyện của họ", Sánchez Bezos chia sẻ. Cô cho biết bài tập này bao gồm mặc bộ đồ cứu hỏa nặng nề, bò qua một chướng ngại vật đầy khói và thực hành cứu người.

"Đây có lẽ là quá trình chuẩn bị cho Met Gala độc đáo nhất từ ​​trước đến nay của tôi. Thật điên rồ nhưng tôi rất thích thú", cô nói thêm.

Về lý do chọn chiếc váy, Sánchez cho biết: "Chủ đề Met Gala năm nay là 'Nghệ thuật trang phục' và đó chính xác là những gì Elsa Schiaparelli đã làm cách đây 100 năm. Bà ấy không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài mà còn tạo ra nghệ thuật từ chính trang phục".

Vợ tỷ phú kể bộ trang phục được hình thành sau một cuộc trò chuyện thân mật với nhà tạo mẫu Law Roach và Roseberry ở Paris.

Theo Vogue, chiếc váy được lấy cảm hứng từ một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập của Bảo tàng Metropolitan: Madame X của John Singer Sargent. Tuy nhiên, Sánchez Bezos cho biết cô đã thêm vào đó một chi tiết mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.

"Tôi đã nói với Daniel rằng: 'Hãy làm phần eo lên nhé'. Đó có lẽ là chỉ đạo duy nhất mà tôi đưa ra cho Daniel", Sánchez chia sẻ.

Trước khi đêm hội thời trang lớn nhất năm diễn ra, Met Gala đối diện với làn sóng tẩy chay. Nguồn cơn xuất phát từ việc nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cùng vợ là Lauren Sánchez tham gia với vai trò nhà tài trợ chính và đồng chủ tịch danh dự.

Hàng loạt poster được dán lên khắp nơi ở khu vực gần Bảo tàng Nghệ Thuật Metropolitan - nơi diễn ra Met Gala - với nội dung: "Tẩy chay Met Gala của Bezos"; "Met Gala của Bezos diễn ra nhờ bóc lột sức lao động"...

Chiến dịch này được tổ chức bởi nhóm hoạt động Everyone Hates Elon. Theo một nhà đồng sáng lập (giấu tên), nhóm đã gây quỹ khoảng 10.000 bảng Anh (tương đương 13.000 USD ) để triển khai chiến dịch tại New York.

Sau đó, bà Anna Wintour lên tiếng bênh vực vợ chồng tỷ phú. Bà dành lời cảm ơn trước sự hào phóng của Lauren Sánchez.