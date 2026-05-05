Bạn gái Ronaldo thu hút ở Met Gala 2026

Georgina Rodríguez thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại Met Gala 2026. Cô khoe nhẫn kim cương hình bầu dục cỡ lớn.

Theo People, Georgina Rodríguez xuất hiện lộng lẫy trong thiết kế corset màu xanh kết hợp cùng khăn voan xuyên thấu đồng điệu. Bộ trang phục là sự hợp tác giữa nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin và thương hiệu trang sức cao cấp Chopard.

Chia sẻ trên trang cá nhân, người mẫu sinh năm 1994 tiết lộ bộ cánh được lấy cảm hứng từ tôn giáo và tâm linh. "Bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ lòng sùng kính của tôi đối với Đức Mẹ Fatima. Sự mềm mại của hình dáng và tông màu xanh nhạt đặc trưng cho hình ảnh Đức Mẹ đã trở thành linh hồn của trang phục", Georgina bày tỏ.

Georgina Rodríguez xuất hiện lộng lẫy ở thảm xanh Met Gala 2026. Ảnh: Shutterstock.

Điểm nhấn của bộ váy nằm ở chuỗi tràng hạt được chế tác riêng từ vàng trắng, đính kim cương và ngọc trai, có khắc tên các thành viên trong gia đình cô. Đặc biệt, ẩn bên trong lớp váy là hai dòng chữ tiếng Tây Ban Nha được thêu tay cầu kỳ.

Bên cạnh trang phục, Georgina Rodríguez còn gây ấn tượng với chiếc nhẫn đính hôn "khủng" trên ngón tay áp út. Đây là món quà cầu hôn mà siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã dành tặng cô vào tháng 8/2025 sau 8 năm gắn bó.

Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương hình bầu dục kích thước lớn, tỏa sáng dưới ánh đèn flash. Theo chuyên gia trang sức Laura Taylor chia sẻ với tờ People, giá trị của viên kim cương này ước tính có thể vượt quá con số 2 triệu USD .

Dù chưa kết hôn, Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là vợ. Trong lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 tại Dubai, siêu sao bóng đá phát biểu: "Tôi rất vinh dự khi nhận giải thưởng này. Con trai lớn của tôi có mặt ở đây, vợ tôi cũng có mặt ở đây". Hay trước đó, trong một video trên YouTube hồi cuối tháng 8/2025, anh cũng gọi Georgina là vợ.

Về phía mình, Georgina cũng tiết lộ cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về chuyện cưới xin: “Mọi người cứ trêu chọc tôi mãi về chuyện đám cưới. Từ khi bài The Ring của Jennifer Lopez ra mắt, họ cứ liên tục hát bài đó cho tôi nghe. Nhưng mà, chuyện này không phải do tôi quyết định”, cô chia sẻ.