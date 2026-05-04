Phim có mỹ nhân đẹp nhất năm 2026 gây sốt

Tác phẩm điện ảnh "The Devil Wears Prada 2" đã giành vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong những ngày đầu công chiếu.

Sau hai thập kỷ chờ đợi, màn tái hợp của bộ tứ quyền lực Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci và Emily Blunt không làm người hâm mộ thất vọng. Theo báo cáo từ Variety, The Devil Wears Prada 2 (tựa Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu 2) đã chính thức có màn chào sân thành công với doanh thu 77 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 156,6 triệu USD từ các thị trường quốc tế chỉ trong những ngày đầu công chiếu (tính từ 1/5).

Thành tích này đã trực tiếp chấm dứt chuỗi ngày thống trị của Michael - bộ phim tiểu sử về huyền thoại Michael Jackson. Dù vừa lập kỷ lục là phim tiểu sử có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử Bắc Mỹ vào ngày 24/4, Michael đã phải nhường lại ngôi vương khi chỉ thu về 54 triệu USD trong tuần thứ hai trụ rạp.

Hình ảnh trong phim The Devil Wears Prada 2. Ảnh: 20th Century Studios.

The Devil Wears Prada 2 đưa khán giả trở lại với nhịp sống hối hả của tạp chí Runway. Ở tuổi 76, Meryl Streep vẫn giữ vững phong độ của một "biểu tượng" trong vai Tổng biên tập Miranda Priestly. Tuy nhiên, vị thế của bà giờ đây đối mặt với những thách thức mới từ kỷ nguyên số.

Đồng hành cùng bà là Andy Sachs (Anne Hathaway), người không còn là cô trợ lý lúng túng năm nào mà đã vươn lên vị trí biên tập viên. Điểm nhấn của phần phim nằm ở mối quan hệ đầy duyên nợ với Emily Charlton (Emily Blunt). Emily giờ đây đã trở thành một thế lực mới khi điều hành toàn bộ mảng kinh doanh của Dior tại Mỹ. Tình thế đảo ngược khi Miranda và Andy buộc phải tìm cách thuyết phục người trợ lý cũ "rót vốn" quảng cáo để cứu vãn sự tồn tại của tạp chí.

Dù có màn ra mắt bùng nổ, The Devil Wears Prada 2 vẫn phải đối đầu với những đối thủ mạnh trong bảng tổng sắp năm 2026. Hiện tại, ngôi vị phim ăn khách nhất năm vẫn thuộc về The Super Mario Galaxy Movie. Theo sát sau đó là dự án khoa học viễn tưởng Project Hail Mary của tài tử Ryan Gosling và siêu phẩm hoạt hình Hoppers đến từ nhà Pixar.

Tuy nhiên, sức hút của Yêu nữ thích hàng hiệu 2 không chỉ đến từ dàn cast chính. Phim còn quy tụ một "vũ trụ" sao phụ đầy thực lực như Lucy Liu và Justin Theroux trong vai những người nổi tiếng đang vướng vào lùm xùm ly hôn, B.J. Novak vào vai một doanh nhân sắc sảo hay Kenneth Branagh trong vai người chồng của Miranda.

Với đà tăng trưởng này, giới chuyên môn dự báo phim sẽ sớm cán mốc doanh thu 500 triệu USD trong thời gian ngắn tới.

Ra mắt năm 2006, The Devil Wears Prada vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim chính kịch lấy bối cảnh ngành mốt để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Với kinh phí sản xuất khoảng 41 triệu USD , bộ phim thu về gần 10 lần con số này trên toàn cầu. Vai diễn Miranda Priestly mang về cho Meryl Streep giải Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar, trong khi Anne Hathaway và Emily Blunt cũng khẳng định vị thế minh tinh hạng A của mình sau tác phẩm này.