Người đẹp nói về khoảnh khắc ngồi vào lòng 'ông trùm' giải trí

Đặng Khải Văn lần đầu lên tiếng về việc ngồi vào lòng Tăng Chí Vỹ tại một sự kiện diễn ra năm ngoái.

Theo HK01, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp Đặng Khải Văn giải thích về khoảnh khắc được cho là phản cảm khi ngồi vào lòng Tăng Chí Vỹ tại tiệc sinh nhật của lãnh đạo cấp cao TVB Lạc Di Linh diễn ra vào tháng 7/2025.

Đặng Khải Văn cho biết buổi tiệc khi đó có rất đông người tham dự và không khí sôi động, ồn ào. Khi được mọi người gọi lại để chụp một bức ảnh chung, cô nhanh chóng ngồi xuống và không để ý quá nhiều đến những người xung quanh.

Đặng Khải Văn lên tiếng về hình ảnh gây tranh cãi bên Tăng Chí Vỹ. Ảnh: IGNV.

"Thực tế, không có sự tiếp xúc cơ thể nào giữa hai bên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi người sẽ bình luận về chuyện như vậy. Bởi vì đó chỉ là một bức ảnh và thực sự có thể là một chuyện nhỏ. Nhưng mọi người đã thổi phồng sự việc lên", cô nói.

Dù vậy, sau những tranh cãi, nữ MC cho biết sẽ rút kinh nghiệm và hứa sẽ cẩn thận hơn khi xuất hiện trước ống kính.

"Mọi người tại bữa tiệc đó đều rất vui vẻ. Tôi cũng vậy và không để ý quá nhiều. Vì sự việc này, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hành vi, hành động và ánh mắt của mình. Tôi không thể quá thoải mái hay bất cẩn như vậy nữa", Đặng Khải Văn nói thêm.

Vào ngày 6/7/2025, Tăng Chí Vỹ và dàn sao tham gia tiệc sinh nhật của lãnh đạo cấp cao TVB Lạc Di Linh. Sau đó, hình ảnh ông trùm giải trí ngồi trên ghế còn diễn viên trẻ Đặng Khải Văn ngồi trong lòng, áp sát vào người ông, được lan truyền trên mạng. Dân mạng nhận xét tư thế chụp ảnh được cho là nhạy cảm, đặc biệt khi Đặng Khải Văn kém ông trùm giải trí tới 47 tuổi.

Đặng Khải Văn từng là thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023. Dù không lọt vào top 3, cô vẫn thành công vào top 10 chung cuộc. Sau đó, người đẹp gia nhập TVB và trở thành MC của một chương trình thời sự ăn khách.

Tăng Chí Vỹ vốn là nhân vật kỳ cựu của làng giải trí Hong Kong, hoạt động nổi bật ở cả vai trò MC, diễn viên lẫn đạo diễn, hiện là Tổng giám đốc của đài TVB. Thực tế, Tăng Chí Vỹ từng nhiều lần vướng vào lùm xùm.