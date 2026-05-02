Anh trai vượt ngàn chông gai có phá bỏ được lời nguyền?

“Lời nguyền mùa 2” là điều mà hầu hết game show ở thị trường giải trí Việt đều khó tìm ra lời giải. Anh trai vượt ngàn chông gai chuẩn bị lên sóng mùa 2, liệu có phá dớp để nối tiếp thành công rực rỡ trước đó.

Anh trai vượt ngàn chông gai đã gặt hái thành công mỹ mãn ở mùa một. Game show gây sốt trên sóng truyền hình và đường đua “viral” ở các nền tảng mạng xã hội. Hậu chương trình, Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức một loạt concert và đều bán cháy vé. Chính vì thành công quá lớn của mùa 1, áp lực dồn về mùa 2 với những câu hỏi: Mùa 2 có hay hơn mùa một không và dàn nghệ sĩ mới liệu có tái hiện được những khoảnh khắc bùng nổ cách đây 2 năm.

Thách thức của Anh trai vượt ngàn chông gai

Sau thành công của mùa đầu tiên, đơn vị sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai không tổ chức mùa 2 vào năm kế tiếp. Thay vào đó, nhà Yeah1 tập trung làm chuỗi concert để bám theo độ hot của game show và nghệ sĩ để khai thác nhiều nguồn doanh thu khác. Bên cạnh đó, Yeah1 công bố Tân binh toàn năng là game show mới được ra mắt để “trám sóng” Anh trai vượt ngàn chông gai trong năm 2025.

Chiến lược của Yeah1 là đúng nếu nhìn lại cục diện ở cuộc chơi game show Việt nói chung và các game show về âm nhạc nói riêng. Trên lý thuyết, sau mùa 1 thành công rực rỡ, các đơn vị tổ chức sẽ đôn thúc sản xuất mùa 2 vì đó là thời cơ vàng để thu hút tài trợ cho chương trình, đồng thời “giữ lửa” để dễ dàng thu hút khán giả.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên thành công và tổ chức nhiều concert, thu hút khán giả.

Nhưng thực tế ở làng game show Việt chỉ ra các chương trình ở mùa 2 thường sụt giảm mạnh so với mùa 1. Nói cách khác là cái bóng của mùa đầu quá lớn, dẫn đến nhiều cái khó cho đơn vị sản xuất trong nhiệm vụ tái hiện thành công ở ngay game show tiếp theo. Trước đây, một loạt game show Việt đã “gãy cánh” ở mùa 2 hoặc sức hút sụt giảm mạnh.

Từ hơn 10 năm trước là bước hụt của The Voice. Sau đó là một loạt game show đi vào vết xe đổ như X-Factor (Nhân tố bí ẩn), The Remix (Hòa âm ánh sáng), Thần tượng Bolero, Sing My Song, Rap Việt, The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ). Gần nhất, chính game show Anh trai "say hi" cũng suy giảm sức hút rõ so với mùa đầu tiên.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giảm mạnh sức hút của game show khi sản xuất mùa 2. Một trong số đó là khán giả đã quá ấn tượng với mùa đầu tiên và dường như dành trọn sự ủng hộ cho mùa đầu tiên. Đến mùa 2, sự chờ đợi của họ giảm bớt. Từ góc độ sản xuất, các đơn vị đứng sau làm game show thường không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa 2; game show lên sóng liên tục trong 2 năm nhưng vẫn một format, một cách làm và hiển nhiên rất khó để vượt qua mùa đầu, vốn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Yeah1 cách ra một năm để sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai, trên lý thuyết đó là lựa chọn sáng suốt. Nhưng họ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trước ngày “khai hỏa” mùa 2. Gần 2 năm cho sự chờ đợi của khán giả, đồng nghĩa đòi hỏi cho đơn vị sản xuất sẽ nhiều hơn.

Anh trai vượt ngàn chông gai phải tính toán cẩn thận để giữ chân khán giả.

Nếu mùa một là cú nổ mang tính bất ngờ, mùa 2 của “chông gai” bắt buộc phải là một bước tiến có tính toán. Không còn chỗ cho những khoảnh khắc của lần đầu tiên hay sự lan tỏa tự nhiên nữa, mọi thứ phải được nhà sản xuất tính toán để vừa giữ được cái hồn cốt lõi của game show, vừa tạo nên những giá trị mới để giữ chân người xem.

Hai "ông lớn" lại đụng độ

Quay ngược thời điểm về một năm trước, Anh trai “say hi” tiếp tục lên sóng, giữ nguyên format và được dự đoán sẽ “một mình một ngược” thống trị trên mọi lên tảng. Dù vậy, những gì xảy ra không giống như kỳ vọng. Anh trai "say hi" vẫn là game show hot nhất trên đường đua nhưng không tạo ra tầm ảnh hưởng khủng khiếp như giai đoạn cạnh tranh cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau đó, game show mới của Yeah1 là Tân binh toàn năng cũng chật vật trong việc thống trị cuộc chơi "viral" ở đa nền tảng.

Năm nay, Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi" sẽ tiếp tục lên sóng và nhiều khả năng trong cùng một thời điểm. Nếu vậy, hai "ông lớn" của ngành sản xuất show là DatViet VAC và Yeah1 lại tiếp tục có cuộc đụng độ nảy lửa.

Anh trai "say hi" đã đi qua 2 mùa và sắp sửa tổ chức mùa 3.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Anh trai "say hi" mùa 3 sẽ quy tụ dàn all-star của mùa 1, mùa 2 và nhóm nghệ sĩ mới. Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bứt phá mạnh so với mùa đầu tiên bằng những thay đổi ở concept và phá bỏ một số nguyên tắc để đội hình nghệ sĩ hội tụ với chất lượng tốt nhất.

Thành công của Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu một phần có sự cộng hưởng từ độ cạnh tranh của 2 game show. Khi đó, các khán giả, cộng đồng mạng chia thành 2 luồng ủng hộ. Một bên hướng về "say hi" với concept trẻ trung và nặng yếu tố giải trí hơn. Bên còn lại là những khán giả yêu thích sự chuẩn mực của dàn nghệ sĩ "chông gai". Hai cộng đồng fan của game show tranh luận, so sánh gay gắt.

Họ so sánh mọi thứ về 2 chương trình, từ chất lượng âm nhạc tổng thể, sân khấu, concept, dàn dựng vũ đạo cho đến trình độ của từng nghệ sĩ. Thậm chí, những “drama” bùng nổ về chuyện đấu tố nhau tạo nên cục diện hỗn loạn ở thời điểm 2 game show cùng lên sóng cách đây 2 năm. Nhưng chính sự tương phản đó đã cùng đẩy 2 game show đi lên.

Vì sức hút quá lớn của 2 game show Anh trai, trật tự của thị trường nhạc Việt ở mùa hè năm 2024 gần như đảo lộn hoàn toàn. Phần lớn sản phẩm của các nghệ sĩ nằm ngoài khuôn khổ game show đều bị lu mờ một cách dễ dàng. Năm nay, sẽ không ngạc nhiên nếu cục diện ở đường đua nhạc Việt lặp lại điều tương tự và tất cả phải nhìn vào sự cạnh tranh của 2 show anh trai.