Tình trạng của Tiger Woods sau khi trải qua điều trị

Tiger Woods xuất hiện với vẻ tươi tỉnh tại Florida sau thời gian điều trị phục hồi tại Thụy Sĩ. Dù vậy, tay golf vẫn đang đối mặt áp lực sức khỏe và pháp lý.

Tiger Woods được bắt gặp trở về nhà tại Florida sau thời gian tham gia chương trình điều trị phục hồi ở nước ngoài.

Trong loạt ảnh mới nhất hôm 12/6, huyền thoại golf 50 tuổi xuất hiện với trang phục thể thao đơn giản, gồm áo dài tay màu đen, quần shorts trắng, mũ lưỡi trai và giày thể thao. Anh đeo túi trên vai, tay cầm thêm một số vật dụng cá nhân, giữ vẻ ngoài khá thoải mái khi bước ra khỏi cửa. Ở một khoảnh khắc, anh còn mỉm cười trước ống kính, cho thấy tinh thần có phần nhẹ nhõm sau thời gian điều trị.

Tiger Woods tươi cười trước ống kính phóng viên khi trở về Mỹ. Ảnh: @Backgird.

Theo PeoPle, Woods vừa trở về từ Thụy Sĩ, nơi anh điều trị sau vụ tai nạn ô tô xảy ra hồi tháng 3. Woods ban đầu dự kiến tham gia chương trình phục hồi kéo dài 3 tháng. Song trước đó, anh được nhìn thấy trở lại Mỹ ngày 13/5.

Một nguồn tin thân cận nói với PeoPle rằng Woods bay về Mỹ để giải quyết một số việc cá nhân, đồng thời hỗ trợ Vanessa trong giai đoạn cô gặp vấn đề sức khỏe. Anh cũng muốn có mặt trong lễ tốt nghiệp trung học của Kai, con gái Vanessa, người cũng theo đuổi golf. “Anh ấy là người coi trọng gia đình và điều đó không thay đổi”, nguồn tin chia sẻ.

Tay golf 50 tuổi còn cuộc chiến dài với các vấn đề pháp lý và sức khỏe. Ảnh: @Backgird.

Kế hoạch này được cho là vẫn tiếp tục theo đúng lộ trình, trừ khi có thay đổi lớn phát sinh. Hiện anh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải tập trung hồi phục sức khỏe, vừa đối mặt với các vấn đề pháp lý trong những tháng tới. Dù vậy, tay golf vẫn có ý định trở lại với golf trong tương lai.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, anh cần kiểm soát tốt những cơn đau, đồng thời duy trì một chế độ rèn luyện thể lực phù hợp. “Việc này có thể khó khăn, nhưng đó là điều anh ấy muốn”, nguồn tin nói.

Bên cạnh quá trình hồi phục, mối quan hệ giữa Woods và Vanessa Trump cũng nhận được sự chú ý. Hai người được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2024. Đến tháng 3/2025, Woods công khai mối quan hệ trên Instagram. Cả hai đã ở bên hỗ trợ nhau trong giai đoạn nhiều biến động. “Cuộc sống luôn mang đến những ngã rẽ bất ngờ và cho đến nay, cả hai đều ở đó để giúp đỡ người còn lại. Họ may mắn khi tìm thấy nhau”, người này nói.

Về vụ việc pháp lý, Woods bị cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích hoặc rượu bia và từ chối xét nghiệm nước tiểu sau vụ tai nạn lật xe ở Jupiter Island, Florida, hôm 27/3. Theo các tài liệu mà PeoPle thu thập được, anh không nhận tội đối với cả hai cáo buộc vào ngày 31/3.

Khi Woods bị bắt, cảnh sát thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin phát hiện anh mang theo thuốc hydrocodone trong túi. Sau bài kiểm tra độ tỉnh táo, cảnh sát cho rằng Woods có một số dấu hiệu suy giảm khả năng kiểm soát, bao gồm mắt đỏ, lờ đờ và đồng tử giãn lớn.