Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoa hậu đẹp nhất 2025

  • Chủ nhật, 26/7/2026 17:46 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 thuộc về Opal Suchata Chuangsri. Cô từng đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025.

Sáng 26/7, Miss Global Beauties công bố danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 thuộc về Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan.

"Opal được xem là hiện thân của vẻ đẹp vượt thời gian, trí tuệ tỏa sáng và khả năng dẫn dắt mọi người bằng lòng nhân ái", chuyên trang sắc đẹp nhận xét. Miss Global Beauties đồng thời tôn vinh Opal là biểu tượng vượt lên nghịch cảnh cùng ý chí bền bỉ.

Mỹ nhân từng trải qua cuộc phẫu thuật khối u vú vào năm 16 tuổi. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cô phát triển dự án nhân ái Opal for Her, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú.

Opal Suchata Chuangsri ảnh 1Opal Suchata Chuangsri ảnh 2

Opal Suchata Chuangsri là hoa hậu đẹp nhất 2025. Ảnh: IGNV.

Chiến thắng của Opal Suchata Chuangsri không gây bất ngờ. Bởi cô hội tụ vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ cùng tinh thần nhân ái, đồng thời là một trong những hoa hậu được fan sắc đẹp yêu mến nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World).

Opal Suchata Chuangsri hiện 23 tuổi, là sinh viên tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Trước đó vào năm 2024, cô từng đại diện Thái Lan tại cuộc thi Miss Universe và giành ngôi á hậu 3. Năm 2025, cô tham gia đấu trường sắc đẹp Miss World lần thứ 72, vượt qua 107 thí sinh khác để chạm đến vương miện hoa hậu. Opal là người đẹp Thái Lan đầu tiên giành được ngôi vị này.

Bên cạnh sắc vóc ấn tượng, gương mặt khả ái, người đẹp còn có học vấn tốt, sử dụng thành thạo tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Tin sốc với fan Marvel

Ryan Gosling, tài tử từng ba lần được đề cử Oscar, chính thức được Marvel lựa chọn đảm nhận vai Ghost Rider trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

3 giờ trước

Hãng nội y cháy hàng nhờ thần đồng Lamine Yamal

Chỉ một vài khoảnh khắc vô tình của Lamine Yamal trên sân bóng trong trận chung kết World Cup 2026 giúp thương hiệu thời trang đường phố 6PM "cháy hàng" nội y.

7 giờ trước

Chia sẻ gây bàn tán của vợ Đức Thịnh

Nhà sản xuất phim Thanh Thúy chia sẻ góc nhìn về bạn đời cũng như cuộc sống hôn nhân. Sau 18 năm chung sống, cô hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Đức Thịnh.

9 giờ trước

Hoàng Nhi

Opal Suchata Chuangsri Hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ hoa hậu đẹp nhất Hoa hậu Thế giới

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

Cuộc sống của John Cena sau khi giải nghệ

Cuộc sống của John Cena sau khi giải nghệ

17 phút trước 18:01 26/7/2026

0

Sau khi giải nghệ WWE, John Cena vẫn bận rộn với phim ảnh và các sự kiện giải trí. Anh đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sức khỏe và cuộc sống riêng.

Mỹ nhân 'giống hệt AI' gây sốt tại Waterbomb

Mỹ nhân 'giống hệt AI' gây sốt tại Waterbomb

4 giờ trước 14:00 26/7/2026

0

Karina thu hút sự chú ý khi trở lại Waterbomb Seoul 2026 với sân khấu solo giàu năng lượng. Ngoại hình cùng màn trình diễn cuốn hút giúp cô gây sốt mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý