Danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 thuộc về Opal Suchata Chuangsri. Cô từng đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025.

Sáng 26/7, Miss Global Beauties công bố danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 thuộc về Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan.

"Opal được xem là hiện thân của vẻ đẹp vượt thời gian, trí tuệ tỏa sáng và khả năng dẫn dắt mọi người bằng lòng nhân ái", chuyên trang sắc đẹp nhận xét. Miss Global Beauties đồng thời tôn vinh Opal là biểu tượng vượt lên nghịch cảnh cùng ý chí bền bỉ.

Mỹ nhân từng trải qua cuộc phẫu thuật khối u vú vào năm 16 tuổi. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cô phát triển dự án nhân ái Opal for Her, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú.

Opal Suchata Chuangsri là hoa hậu đẹp nhất 2025. Ảnh: IGNV.

Chiến thắng của Opal Suchata Chuangsri không gây bất ngờ. Bởi cô hội tụ vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ cùng tinh thần nhân ái, đồng thời là một trong những hoa hậu được fan sắc đẹp yêu mến nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World).

Opal Suchata Chuangsri hiện 23 tuổi, là sinh viên tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Trước đó vào năm 2024, cô từng đại diện Thái Lan tại cuộc thi Miss Universe và giành ngôi á hậu 3. Năm 2025, cô tham gia đấu trường sắc đẹp Miss World lần thứ 72, vượt qua 107 thí sinh khác để chạm đến vương miện hoa hậu. Opal là người đẹp Thái Lan đầu tiên giành được ngôi vị này.

Bên cạnh sắc vóc ấn tượng, gương mặt khả ái, người đẹp còn có học vấn tốt, sử dụng thành thạo tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung.