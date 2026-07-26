Chia sẻ gây bàn tán của vợ Đức Thịnh

Nhà sản xuất phim Thanh Thúy chia sẻ góc nhìn về bạn đời cũng như cuộc sống hôn nhân. Sau 18 năm chung sống, cô hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Đức Thịnh.

Mới đây, trên fanpage chung của hai vợ chồng, Thanh Thúy có những chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bà xã Đức Thịnh mở đầu bài viết với câu hỏi: "Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?".

Nữ diễn viên sau đó chia sẻ về những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hai vợ chồng. Cô cho rằng bất kỳ ai khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc xung đột, mâu thuẫn.

Vợ chồng Thanh Thúy thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV.

"Có lẽ ai bước vào hôn nhân cũng từng có những lúc mệt mỏi, từng có những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng sau tất cả bộn bề của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất vẫn là có một người để cùng ngắm biển, cùng cười và cùng già đi", Thanh Thúy viết.

Nhà sản xuất phim chia sẻ thêm: "Người bạn đời tốt không phải người hoàn hảo, mà là người vẫn nắm tay mình, chấp nhận mình ngay cả khi mình không hoàn hảo".

Thanh Thúy kèm theo đó chia sẻ loạt ảnh mới của hai vợ chồng trong một chuyến du lịch biển. Cặp đôi mặc đồ trắng, đeo kính râm đồng điệu, tạo nhiều dáng thân mật trước ống kính.

Bài đăng của Thanh Thúy thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của cả hai.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh tới nay đã có 18 năm bên nhau, trải qua không ít thăng trầm. Trong một bài phỏng vấn, đạo diễn Trùm Sò cho biết trong đời sống hôn nhân, anh luôn nhường nhịn nửa kia. "Đàn ông là phải rộng lượng, không thì chẳng làm được chuyện gì lớn", anh quan niệm. Trong khi, để giữ gìn hạnh phúc, Thanh Thúy cũng nhiều lần tự điều chỉnh bản thân, phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống gia đình với công việc.

Vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất phim đã có 18 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít tháng, bộ phim mới Trùm Sò của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh ra rạp nhưng không được khán giả đón nhận. Thanh Thúy gây xôn xao khi thử mọi cách để quảng bá cho đứa con tinh thần, kể cả việc livestream trực tiếp tại rạp kêu gọi mọi người mua vé. Cô kể có những ngày "thở không ra hơi" vì phải tới 7, 8 điểm rạp khác nhau để giao lưu, kết nối với khán giả.