Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chia sẻ gây bàn tán của vợ Đức Thịnh

  • Chủ nhật, 26/7/2026 09:05 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Nhà sản xuất phim Thanh Thúy chia sẻ góc nhìn về bạn đời cũng như cuộc sống hôn nhân. Sau 18 năm chung sống, cô hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Đức Thịnh.

Mới đây, trên fanpage chung của hai vợ chồng, Thanh Thúy có những chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bà xã Đức Thịnh mở đầu bài viết với câu hỏi: "Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện ly thân chưa?".

Nữ diễn viên sau đó chia sẻ về những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hai vợ chồng. Cô cho rằng bất kỳ ai khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc xung đột, mâu thuẫn.

Thanh Thúy ảnh 1

Vợ chồng Thanh Thúy thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV.

"Có lẽ ai bước vào hôn nhân cũng từng có những lúc mệt mỏi, từng có những cuộc cãi vã tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng sau tất cả bộn bề của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất vẫn là có một người để cùng ngắm biển, cùng cười và cùng già đi", Thanh Thúy viết.

Nhà sản xuất phim chia sẻ thêm: "Người bạn đời tốt không phải người hoàn hảo, mà là người vẫn nắm tay mình, chấp nhận mình ngay cả khi mình không hoàn hảo".

Thanh Thúy kèm theo đó chia sẻ loạt ảnh mới của hai vợ chồng trong một chuyến du lịch biển. Cặp đôi mặc đồ trắng, đeo kính râm đồng điệu, tạo nhiều dáng thân mật trước ống kính.

Bài đăng của Thanh Thúy thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của cả hai.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh tới nay đã có 18 năm bên nhau, trải qua không ít thăng trầm. Trong một bài phỏng vấn, đạo diễn Trùm Sò cho biết trong đời sống hôn nhân, anh luôn nhường nhịn nửa kia. "Đàn ông là phải rộng lượng, không thì chẳng làm được chuyện gì lớn", anh quan niệm. Trong khi, để giữ gìn hạnh phúc, Thanh Thúy cũng nhiều lần tự điều chỉnh bản thân, phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống gia đình với công việc.

Thanh Thúy ảnh 2Thanh Thúy ảnh 3

Vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất phim đã có 18 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít tháng, bộ phim mới Trùm Sò của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh ra rạp nhưng không được khán giả đón nhận. Thanh Thúy gây xôn xao khi thử mọi cách để quảng bá cho đứa con tinh thần, kể cả việc livestream trực tiếp tại rạp kêu gọi mọi người mua vé. Cô kể có những ngày "thở không ra hơi" vì phải tới 7, 8 điểm rạp khác nhau để giao lưu, kết nối với khán giả.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Mỹ nhân 'Thần dược' buông xuôi

Margaret Qualley được cho là đã "buông xuôi", không có ý định hàn gắn mối quan hệ với Jack Antonoff sau khi cả hai sống ly thân.

46:2761 hôm qua

10 phút không thể tin được của 'The Odyssey'

Chỉ bằng 10 phút ngắn ngủi trên màn ảnh, Samantha Morton trong vai phù thủy Circe khiến người ta phải thổn thức với màn trình diễn quá cảm xúc, sinh động.

06:09 24/7/2026

BTC cuộc thi hoa hậu lên tiếng vụ vương miện 3 tỷ đồng không có kim cương thật

Đại diện Miss Business Global cho rằng phía BTC chưa từng tuyên bố vương miện được đính kim cương hay làm bằng vật liệu đắt giá.

06:11 23/7/2026

Tống Khang

Thanh Thúy Đức Thịnh ly thân

Đọc tiếp

Diễn viên 'Gia đình là số 1' sau 17 năm nổi tiếng

Diễn viên 'Gia đình là số 1' sau 17 năm nổi tiếng

4 giờ trước 05:27 26/7/2026

0

Nổi tiếng từ "Gia đình là số 1" cách đây 17 năm, Jin Ji Hee đang tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô đóng phim, tham gia chương trình truyền hình và thử sức với nhạc kịch.

2 ca sĩ bị loại gây tranh cãi dữ dội

2 ca sĩ bị loại gây tranh cãi dữ dội

5 giờ trước 04:00 26/7/2026

0

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại sau Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả bất ngờ. Kết quả lập tức gây tranh cãi về luật chơi và bình chọn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý