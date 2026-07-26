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Giải trí

Phim của Thanh Hằng rời rạp

  • Chủ nhật, 26/7/2026 09:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Mesdames Thanh Sắc" khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu chưa đầy 17 tỷ đồng, nối dài danh sách phim Việt thua lỗ trong năm 2026.

Hành trình phòng vé của Mesdames Thanh Sắc khép lại sau khoảng hơn 1 tháng công chiếu. Theo thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 16,6 tỷ đồng - con số khá khiêm tốn so với mặt bằng thị trường thời gian qua.

Ra mắt từ 19/6, Mesdames Thanh Sắc gặp trục trặc ngay từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé. Tác phẩm có số suất chiếu không cao, tốc độ bán vé cũng chậm dù các chiến dịch truyền thông được triển khai từ khá sớm. Dù ê-kíp đã nỗ lực tổ chức cinetour, tác phẩm vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, những tuần gần đây hầu như chỉ bán vé nhỏ giọt.

Mesdames Thanh Sắc theo ước tính sẽ gây lỗ nặng cho nhà sản xuất, khi điểm hòa vốn của tác phẩm được cho là vào khoảng 70-80 tỷ đồng. Dự án có Thanh Hằng đóng chính nối dài danh sách phim Việt lỗ nặng trong năm 2026, sau Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, Trùm Sò, Mùi phở, Ai thương ai mến, Đại tiệc trăng máu 8 hay Anh hùng...

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Thanh Hằng trong phim. Ảnh: NSX.

Có nhiều lý do khiến Mesdames Thanh Sắc thất bại về doanh thu. Song, một nguyên nhân không thể không nhắc tới là chiến dịch truyền thông kém hiệu quả.

Thực tế, tranh cãi về phim xuất hiện từ trước thời điểm công chiếu, khi Thanh Hằng được cho là “dừ” so với vai diễn. Xuyên suốt chiến dịch quảng bá, cái tên siêu mẫu liên tục gắn với những câu chuyện hậu trường, từ việc phải học nhảy nhiều tháng, thực hiện cảnh quay dưới mưa, lấy cảm xúc cho những đoạn cao trào hay bị nhúng xuống nước trong một cảnh đánh ghen...

Thế nhưng, hình ảnh diễn viên thay vì được đón nhận theo hướng nghiêm túc, hết mình vì sự nghiệp, lại diễn ra theo chiều ngược lại. Một bộ phận không nhỏ khán giả phản ứng ngược khi cho rằng Thanh Hằng cùng ê-kíp "kể khổ". Kéo theo đó, cái nhìn của công chúng về phim cũng khắt khe hơn. Nhiều cảnh trong Mesdames Thanh Sắc bị đem ra mổ xẻ, thậm chí bị xào nấu thành “nguyên liệu” cho những meme chế. Điều này vô hình trung tạo ra định kiến xấu về phim, khiến tệp người xem trung lập e ngại khi xuống tiền mua vé.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

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Mesdames Thanh Sắc Thanh Hằng Thanh Hằng đánh ghen

  • Phạm Thị Thanh Hằng

    Phạm Thị Thanh Hằng

    Thanh Hằng, tên thật Phạm Thị Thanh Hằng, là một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Những cô gái chân dài" và liên tục gặt hái thành công với các bộ phim nổi tiếng như "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế" và "Mẹ chồng". Cô được mời làm giám khảo "Vietnam's Next Top Model" mùa 4, mùa 6 và mùa 7.

    Bạn có biết: Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Trái Đất" năm 2005.

    • Ngày sinh: 22/07/1983
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Phim tiêu biểu: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X

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