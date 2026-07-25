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Giải trí

NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

  • Thứ bảy, 25/7/2026 17:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TS.NSND Quốc Hưng vừa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc nhạc viện TP.HCM vào hôm 25/7.

Ngày 25/7, Nhạc viện TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định Công nhận chức vụ Giám đốc Nhạc viện TP.HCM đối với TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên GĐ, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, NSND Quốc Hưng bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Ồng chia sẻ thêm: "Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - những người đã luôn đồng hành, động viên và là điểm tựa vững chắc đối với tôi trong suốt những năm tháng công tác. Xin cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM đã dành cho tôi sự đón tiếp chân tình, nồng hậu trong ngày hôm nay".

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NSND Quốc Hưng. Ảnh: NVCC.

Trước đó, NSND Quốc Hưng đảm nhiệm chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ tháng 6/2025.

NSND Quốc Hưng (tên đầy đủ là Đỗ Quốc Hưng), sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông bắt đầu làm việc tại Nhạc viện Hà Nội (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 1991. NSND Quốc Hưng từng giữ vai trò phó chủ nhiệm, chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, sau đó là phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. NSND Quốc Hưng sở hữu giọng hát nam trầm đại (basso profondo). Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Người là niềm tin tất thắng, Bài ca chiến thắng, Tiếng chuông nhà thờ

Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ học trò có thành tích nổi bật trong âm nhạc. Ngoài vai trò giảng dạy, NSND Quốc Hưng còn là nhà nghiên cứu về nghệ thuật thính phòng.

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Tống Khang

Quốc Hưng TP.HCM NSND giám đốc nhạc viện

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