Ngôi sao 'Gia đình là số 1' ở hiện tại

Trong loạt ảnh mới, Jin Ji Hee được nhận xét thay đổi và trưởng thành so với thời làm diễn viên nhí. Cô nổi tiếng từ bộ phim "Gia đình là số 1".

Mới đây, tờ Mhnse đưa tin ngoại hình của nữ diễn viên Jin Ji Hee - nổi tiếng qua bộ phim Gia đình là số 1 - gây chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên Ha Hee Ra chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh chụp cùng Jin Ji Hee sau khi xem vở kịch Chim Hải Âu.

Kèm theo bức ảnh, Ha Hee Ra dành nhiều lời khen cho đàn em: “Vai Nina của Ji Hee trong Chim Hải Âu được dàn dựng, biên tập thật đáng yêu, cảm động và xót xa. Chị thực sự rất yêu thích Nina của em. Đúng như mong đợi”.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi diện mạo trưởng thành của Jin Ji Hee. Nữ diễn viên sinh năm 1999 gia nhập ngành giải trí từ khi mới 5 tuổi và từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn nhí. Vì vậy, sự thay đổi về ngoại hình của cô khiến không ít người bất ngờ.

Jin Ji Hee trong phim Gia đình là số 1 và hiện tại. Ảnh: Mhnse.

Tờ Mhnse trích đăng bình luận từ khán giả: “Ji Hee thực sự đã lớn rồi”, “Cảm giác như mới hôm qua cô bé còn hét câu ‘Bbang-kkut-ddong-kkut’”, “Thật vui khi thấy hai người thân thiết như vậy” hay “Cô bé trưởng thành đến mức tôi suýt không nhận ra”.

Jin Ji Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với bộ phim Yellow Handkerchief của KBS. Đến 2009, cô trở nên nổi tiếng nhờ vai Jung Hae Ri trong sitcom Gia đình là số 1 của MBC. Nhân vật này có câu nói cửa miệng “Bbang-kkut-ddong-kkut” đã gắn liền với ký ức nhiều khán giả.

Sau đó, Jin Ji Hee từng bước nỗ lực thoát khỏi hình tượng diễn viên nhí bằng việc tham gia nhiều dự án truyền hình như Baek Hee trở lại, Unni is alive hay Cuộc sống thượng lưu… Bên cạnh phim truyền hình, cô cũng mở rộng hoạt động sang điện ảnh, chương trình giải trí và sân khấu.

Hình ảnh gần đây của của nữ diễn viên Jin Ji Hee. Ảnh: Mhnse.

Hiện Jin Ji Hee đảm nhận vai Nina trong vở Chim Hải Âu, được trình diễn đến 2/8. Cô cũng đồng hành cùng Ha Hee Ra trong vở Giấc mơ của ông già.

Trước đó, Jin Ji Hee chia sẻ những cảm xúc đặc biệt sau khi khép lại hành trình với vở Giấc mơ của ông già. Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc khi có cơ hội sống trọn vẹn với nhân vật, đồng thời trải qua nhiều tháng biểu diễn cùng ê-kíp và các đồng nghiệp.

Jin Ji Hee cũng bày tỏ sự trân trọng đối với khán giả, nhân viên hậu trường và những người đã góp phần tạo nên vở diễn. Cô cho biết sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc cười, khóc trên sân khấu, cũng như khoảng thời gian được cùng khán giả và các tiền bối chia sẻ cảm xúc.