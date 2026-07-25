Con gái Jennifer Phạm gây chú ý

Con gái Jennifer Phạm là Thùy Anh có gương mặt xinh xắn, đường nét thanh tú và thừa hưởng chiều cao nổi bật từ mẹ.

Gần đây, Jennifer Phạm chia sẻ những hình ảnh của gia đình cô trong chuyến du lịch nhiều quốc gia ở châu Âu. Qua loạt ảnh, con gái của hoa hậu gây chú ý. Thùy Anh (tên thân mật là Na) vừa bước sang tuổi 13 cách đây không lâu. Bé là con đầu lòng của Jennifer Phạm với doanh nhân Đức Hải.

Trong loạt ảnh do mẹ đăng tải, Thùy Anh được khen ngợi với gương mặt xinh xắn, đường nét thanh tú. Cô bé thừa hưởng chiều cao với đôi chân dài từ mẹ. Trong các tấm ảnh chụp chung, Thùy Anh cao gần bằng mẹ trong khi Jennifer Phạm 1,72 m.

Jennifer Phạm chụp hình cùng các con trong chuyến du lịch châu Âu. Ảnh: FBNV.

Trong chuyến du lịch mới đây, gia đình Jennifer Phạm tận hưởng không gian yên bình tại một nông trại. Họ trải nghiệm cưỡi ngựa, bắn cung, hái dâu…

Kèm theo loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi, hoa hậu viết: “Thiên nhiên luôn có cách rất kỳ diệu để đưa con người trở về với những điều giản đơn nhất. Khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn”.

Theo Jennifer Phạm, món quà quý giá nhất dành cho con trẻ là ký ức về những ngày cả gia đình cùng khám phá thế giới, yêu thương nhau và học cách yêu thương, trân trọng từng cánh rừng, dòng suối, sinh vật nhỏ bé quanh mình.

Jennifer Phạm và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Jennifer Phạm cũng đưa gia đình tới chúc mừng con trai Bảo Nam tốt nghiệp.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2005. Cô kết hôn với Quang Dũng năm 2007 và sinh con trai Bảo Nam. Sau đó, hôn nhân của 2 người đổ vỡ.

Năm 2012, Jennifer Phạm xây dựng tổ ấm mới bên doanh nhân Đức Hải. Hiện cặp đôi có 3 người con chung. Những năm gần đây, Jennifer Phạm hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh cũng như các dự án cá nhân.